Guido Maria Kretschmer: Überraschendes Treffen in Berlin – es endete im Bettengeschäft

Er gehört zu den bekanntesten Modedesignern hierzulande und unterhält Tausende Zuschauer mit seinem Vox-Format „Shopping Queen“: Guido Maria Kretschmer ist Kult. Über die Jahre hat er sich ein kleines Imperium aufgebaut und gilt als Modeguru, dem die Branche vertraut.

In seinem neuen Buch „19.521 Schritte“ lässt der 58-Jährige sein Leben nochmal Revue passieren und erzählt einige Anekdoten aus den vergangenen Jahren. Dabei plaudert er ordentlich aus dem Nähkästchen und erzählt von spannenden Treffen, die anders endeten als zunächst gedacht.

Guido Maria Kretschmer erinnert sich an besondere Begegnung

Das rund 200 Seiten lange Buch von Guido Maria Kretschmer erzählt die verrücktesten Geschichten aus seinem Leben. An ein ganz bestimmtes Ereignis erinnert er sich ganz besonders. Es begann in einem Restaurant in Berlin. Er schreibt: „Der Kellner freute sich, mich zu sehen, und brachte mich mit großer Geste an einen Tisch. Die gestärkten weißen Tischtücher und Servietten gehörten genauso zur Paris Bar dazu wie etwas Französisch bei der Bestellung. Salade de lentilles et saucisses, wunderbar.“

Weiter heißt es: „Kurz nachdem ich Platz genommen hatte, hörte ich eine vertraute Stimme »Hallo, Guido« sagen. Es war Andreas, ein russischer Kameramann, mit dem ich vor fast zehn Jahren in meinem Studio in Berlin Shopping Queen gedreht hatte. Ein feiner, sehr ruhiger und liebenswerter Mann, Mitte dreißig und eine wunderbare Ostseele.“

Guido Maria Kretschmer mit Kameramann im Bett

Was hinter der Geschichte steckt, erklärt der Modedesigner wenig später: „Andreas feierte gerade den Geburtstag seiner Tochter. Ich erinnerte mich, wie er vor vielen Jahren ein Bett kaufen wollte und Frank und ich zufällig auch in diesem Laden waren. Er erzählte von seiner Freundin und dass er glaube, die Richtige gefunden zu haben. Das neue Bett sollte ein Geschenk sein, um diese Verbindung zu besiegeln. Wir lagen zusammen mit ihm Probe.“

Das Buch „19.521 Schritte: Vom Glück der unerwarteten Begegnung“ erschien am 18. Oktober. Es kann für 20 Euro online oder in allen Buchhandlungen erworben werden.