Günther Jauch: Nach „Wer wird Millionär?“ muss er genauer hinschauen

Mit kniffligen Wissensfragen und charmanten Sticheleien führt Günther Jauch durch die RTL-Show „Wer wird Millionär?“ Bereits seit dem Jahr 1999 begeistert die Quizshow Jung und Alt und lockt Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme. Das Konzept ist einfach erklärt: Die Kandidaten müssen ihr Allgemeinwissen in mehreren Fragerunden unter Beweis stellen und können am Ende bis zu eine Million Euro gewinnen.

Doch für die zweite Januarwoche hat sich der Sender etwas ganz besonderes überlegt. Denn zur Primetime wird die Sonderausgabe der „3-Millionen-Euro-Woche“ ausgestrahlt. Die Teilnehmer, die bei ihrem ersten Besuch mindestens 16.000 Euro erspielt haben, dürfen am letzten Tag des Specials nämlich um stolze 3 Millionen Euro kämpfen. Doch am Tag nach der letzten Ausstrahlung erhält Günther Jauch nun die Nachricht.

Günther Jauch sollte genauer hinschauen

Das aktuelle „Wer wird Millionär?“-Spezial sorgt in diesen Tagen für Aufregung bei den Zuschauern. Denn jeder der Kandidaten möchte am letzten Tag um die riesige Gewinnsumme spielen. Doch bereits in den ersten Folgen der Sonderausgabe scheiterten einige der Mutigen an den schwierigen Quizfragen. Auch am Donnerstag (9. Januar) kämpften die Teilnehmer auf Günther Jauchs heißem Stuhl um den Einzug ins große Finale.

Am Morgen nach der Ausstrahlung wird es für den Quizmaster nun jedoch ernst. Denn wie das Medienmagazin DWDL berichtet, trudelten nun die ersten Einschaltquoten ein. Doch verzagen muss der mittlerweile 68-Jährige keinesfalls, wie ein erster Blick auf die Zahlen bestätigt. Denn in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die RTL-Show wieder einmal punkten. Stolze 17.4 Prozent Marktanteil konnte die Primetime-Show einholen, 680.000 Menschen verfolgten das Spektakel.

Nicht ganz so rosig sieht es für Günther Jauch beim Gesamtpublikum aus. Mit einem Marktanteil von 15.1 Prozent kann sich die Show zwar noch sehen lassen, andere Formate haben an diesem Tag zur Primetime jedoch mehr überzeugt. Dennoch sahen sich 3.12 Millionen Menschen die große „3-Millionen-Euro“-Woche an. Trübsal muss der Showmaster bei diesen Zahlen also keineswegs blasen.

Sie waren die Gewinner des Abends

Große Erfolge beim Gesamtpublikum konnten hingegen die Sender ARD und ZDF verzeichnen. Der Fernsehfilm „Nord bei Nordwest – Haare? Hartmann!“ des Ersten überzeugte mit einem Markanteil von 26.3 Prozent, der „Bergdoktor“ holte 20.1 Prozent ein. Auch die ARD-Sondersendung über die Brände in Los Angeles schien Anklang zu finden, die zehnminütige Sendung verzeichnete einen Marktanteil von 24.9 Prozent.

Am Freitag (10. Januar) findet das große Finale der spektakulären „3-Millionen-Euro-Woche“ statt. Günther Jauch wird sicherlich sein Bestes geben, um die Kandidaten bei der Beantwortung der kniffligen Fragen zu unterstützen.