„Großstadtrevier“ (ARD): Nach Tod von Jan Fedder (†64) – Macher verraten Details zum Serien-Abschied

Hamburg. Der Tod von „Großstadtrevier“-Star Jan Fedder (†64) am 30. Dezember 2019 war nicht nur für Fans und Angehörige ein Schock.

Auch die Macher der langlebigen Krimiserie zeigten sich bestürzt nach dem unerwarteten Tod ihres Stars. Das Team steht nun vor einer besonderen Herausforderung: Wie soll das erfolgreiche „Großstadtrevier“ den Charakter von Polizeioberkomissar Dirk Matthies, den Jan Fedder seit 1992 in mehr als 400 Episoden verkörperte, gebührend verabschieden?

„Großstadtrevier“: Neuer Drehtag für zusätzliche Szenen

Die logische Konsequenz für die ARD-Produktion: Einige geplante Handlungsstränge der Serie müssen nun kräftig umgekrempelt werden. Deswegen wurde am Dienstag, 18. Februar, ein nachträglicher Drehtag anberaumt. Auf der Polizeiwache auf dem Gelände von Studio Hamburg sollten die nötigen Szenen gedreht werden, um den Abschied von Dirk Matthies vom „Großstadtrevier“ schlüssig zu gestalten.

Dass eine zeitnahe Lösung gefunden werden musste, war den Machern schnell klar. „Wir wären den vielen Menschen und ihrer großen Anteilnahme nach seinem Tod nicht gerecht geworden, hätten wir mit seinem Abschied bis zum nächsten Jahr gewartet“, erklärte Diana Schulte-Kellinghaus vom NDR, die als Executive Producer des Krimi-Formats fungiert.

„Großstadtrevier“-Abschied von Jan Fedder im Mai im TV

Wie genau der Abschied von Fedders Figur Dirk Matthies inhaltlich aussehen wird, verrät der Sender natürlich noch nicht. Lediglich diesen Hinweis geben die Macher preis: Im Polizeikommissariat 14 soll ein mysteriöser Brief auftauchen, der eine Reihe unerwarteter Vorfälle mit sich bringt.

Die Abschiedsfolge 452 mit dem Titel „Absolute Anfänger“ soll am 4. Mai 2020 in der ARD ausgestrahlt werden. (at)