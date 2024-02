„Goodbye Deutschland“- Drama: Plötzlich kommen ihr die Tränen

„Goodbye Deutschland“ – Wenn die Liebe ruft, folgen manche ihr bis ans Ende der Welt – so auch Sabrina Krüger aus Leipzig. Sie verließ ihr gewohntes Leben in Deutschland, um mit ihrer großen Liebe Francisco in Venezuela ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Doch das Abenteuer Liebe stößt auf harte Realitäten: Bereits nach wenigen Tagen weint die 31-Jährige bittere Krokodilstränen. Ob sie der Herausforderung gewachsen ist?

„Goodbye Deutschland“: Holpriger Start in Venezuela

Das Paar traf sich auf einer Salsa-Party – ein Funke genügte, und aus einer zufälligen Begegnung entstand Liebe. Nachdem Francisco bei Sabrina eingezogen war und sie eineinhalb Jahre gemeinsam in Deutschland verbrachten, zog es Francisco zurück in seine Heimat. Und Sabrina? Getrieben von der Liebe, ließ sie alles zurück: ihren Job als Ergotherapeutin, ihre Wohnung, Familie und Freunde.

Doch die Realität in Venezuela traf Sabrina wie ein Schlag. Franciscos Heimat offenbarte sich als Land, das mit Armut und Schwierigkeiten kämpft. Auch seine Wohnung ist weit entfernt von dem, was Sabrina als Komfort kannte.

„Goodbye Deutschland“: Bei Sabrina fließen die Tränen

Auch die Arbeitssuche gestaltet sich für Sabrina schwierig, da das Land von einer schweren wirtschaftlichen Krise gebeutelt ist. Selbst Franciscos Geschäft, ein bescheidener Imbiss, kann ihr keine Anstellung bieten. Für Sabrina ist das der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Bereits nach nur wenigen Tagen in ihrer neuen Heimat kommen erste Zweifel. Ein Telefonat mit ihrer besten Freundin aus Deutschland brachte den Damm zum Brechen. „Ich bin halt schon so weit weg von allen. Da liegen 16 Stunden und noch mehr dazwischen.“ Sabrina scheint mit der ungewohnten Situation überfordert: „Ich habe gesagt, wenn es hier nicht funktioniert, dass ich mich dann trennen muss von Francisco.“

Hält Sabrinas Liebe zu Francisco diese Anfangsprobleme aus?

„Goodbye Deutschland“ läuft am Freitagabend (23. Februar) um 20.15 Uhr auf Vox. Die Folge ist anschließend kostenfrei auf RTL Plus abrufbar.