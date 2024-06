„GNTM“-Model gesteht Kuss mit Frau – „Habe geschrien vor Angst“

Die Welt der Models ist eine hart umkämpfte – Stefanie Giesinger hat es nach ihrem Sieg in der Castingshow „GNTM“ allerdings geschafft, einen Fuß in die Tür zu setzten. Mittlerweile hat sie sich nicht nur als erfolgreiches Model etabliert, sondern sich auch einen Namen als Entertainerin, Influencerin und Unternehmerin gemacht.

Ihr neuestes Projekt ist ein eigener Podcast, in dem sie regelmäßig Gäste aus unterschiedlichen Branchen einlädt. Dabei spricht Giesinger über Themen wie Liebe, Beziehung oder Karriere. Vor allem in Sachen Liebe legt das Model jetzt ein unerwartetes Geständnis ab.

„GNTM“-Model teilt private Einblicke

„GNTM“-Siegerin Stefanie Giesinger zeigt sich in letzter Zeit so privat wie nie. Grund dafür ist ihr Podcast, der seit Anfang des Jahres on air ist. Dabei teilt sie in den Ausgaben immer wieder Details zu ihrem aktuellen Liebesleben. Denn seit ihrer Trennung von Langzeitpartner und YouTuber Marcus Butler bestreitet die Influencerin ihr Leben als Single-Dame.

Ganze sieben Jahre hielt die Beziehung der beiden, bevor sie ihre eigenen Wege gingen. Dennoch verbringen Giesinger und Butler weiterhin Zeit miteinander, tauschen sich aus und halten einander auf dem Laufenden. Ob ihr Ex wohl auch um die intime Geschichte des Models weiß, die Steffi in der neuesten Podcast-Episode preis gab?

„GNTM“-Star gesteht – „Habe eine Frau geküsst“

Stefanie Giesinger erweiterte seit ihrer Trennung ihr Bewusstsein für Beziehungskonzepte. Von monogam bis offene Beziehungen ist sie keiner Form abgeneigt. Ein neues Detail dürfte die Fans des Models nun aber überraschen. Denn die „GNTM“-Siegerin testete ebenfalls queere Verbindungen aus und knutschte mit einer Frau!

„Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal mich mit einer Frau geküsst hab in New York“, tauscht sich Giesinger mit Sängerin Alli Neumann aus. Die erste Begegnung mit einer weiblichen Person versetzte den „GNTM“-Star in regelrechte Panik: „Ich hatte so eine Angst. Ich habe das aber zum Glück auch so kommuniziert und habe dann auch der Frau gesagt, ich habe richtig Schiss davor. Ich habe richtig geschrien vor Angst“, offenbart Giesinger.

Ihr Gegenüber nahm das erste Mal Giesingers allerdings mit Humor – auch für das „GNTM“-Model bleibt der Kuss als positive Erinnerung zurück.