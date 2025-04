Heidi Klum: Kurz nach „GNTM“ flattert die freudige Nachricht rein

Auch in diesem Jahr sucht Heidi Klum wieder nach Deutschlands vielversprechendstem Nachwuchsmodel. Seit dem 13. Februar läuft die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ („GNTM“) auf ProSieben und sorgt nicht nur bei den Kandidaten für Aufregung, sondern auch in den Wohnzimmern. Besonders zu Beginn der Staffel gab es ein kleines Extra: zwei Folgen pro Woche – mittwochs für die Männer, donnerstags für die Frauen. Mittlerweile ist wieder alles zusammengelegt: ein Sendeplatz, alle Models, donnerstags zur Primetime.

Und dieses Konzept geht durchaus auf!

Nach „GNTM“ erreicht Heidi Klum die Nachricht

Freudige Nachrichten für „GNTM.“ Am Donnerstagabend (10. April) trat das Format gegen starke Konkurrenz an und konnte sich dennoch behaupten. 1,54 Millionen Zuschauer schalteten ein, was einem Marktanteil von 7,2 Prozent beim Gesamtpublikum entspricht. Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen lief es gut, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet.

Mit 0,78 Millionen jungen Zuschauern erreichte die Sendung stolze 17 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe. Ein klarer Beweis dafür, dass Heidi Klum mit ihrem Format noch immer den Nerv vieler trifft. Ganz ohne Gegenwind lief es dann aber doch nicht.

„GNTM“ muss einstecken

Während auf ProSieben posiert und geschauspielert wurde (unter anderem mit „Der Bergretter“-Star Sebastian Ströbel als Gast im Videodreh), lief auf RTL die Europa League. Und die hatte einiges an Zugkraft: 3,13 Millionen Fußball-Fans waren ab 21 Uhr dabei, später stieg die Zahl sogar auf 3,47 Millionen – ein Gesamtmarktanteil von 16,7 Prozent.

+++„GNTM“-Star bringt Baby zur Welt – was der Partner 10 Minuten nach der Geburt fragt, macht baff+++

Im direkten Vergleich musste sich „GNTM“ also geschlagen geben. Doch wirklich enttäuscht dürfte man bei ProSieben trotzdem nicht sein. Immerhin konnte die Castingshow im Vergleich zur Vorwoche deutlich zulegen. Damals hatte das „Team Wallraff“ für mächtig Konkurrenz gesorgt.

Mehr News:

Fest steht: Der Donnerstagabend bleibt bei vielen Zuschauern weiterhin „GNTM“-Zeit. Und schon nächste Woche geht es auf ProSieben mit Heidi und ihren Models in die nächste Runde!