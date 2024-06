„GNTM“-Star Stefanie Giesinger heizt Gerüchteküche an – ist sie wieder vergeben?

Stefanie Giesinger hat sich seit ihrer Teilnahme bei der Castingshow „GNTM“ einen Namen als Model und Influencerin gemacht. Jahrelang war sie während ihrer beruflichen Reise an der Seite von YouTuber Marcus Butler zu sehen. 2022 gab das Paar nach sieben Jahren Beziehung überraschend die Trennung bekannt.

Seitdem genießt die hübsche Brünette ihr Single-Leben. Ein neues Foto auf Instagram heizt die Gerüchte um einen neuen Partner an der Seite der 27-Jährigen jedoch ordentlich an. Ist Giesinger etwa frisch vergeben?

„GNTM“-Star im Bett mit fremdem Mann

Nicht viele Kandidaten schaffen es, nach der berühmt-berüchtigten Castingshow „GNTM“ einen Fuß in die Welt der Topmodels zu setzen. Eine von ihnen hat die ProSieben-Show allerdings erfolgreich als Sprungbrett genutzt. Stefanie Giesinger ist mittlerweile das Gesicht vieler bekannter Marken und sogar mit einer eigenen Hautpflege-Linie unter die Unternehmerinnen gegangen.

+++„GNTM“: Nach Final-Ausstrahlung geht die Nachricht rum+++

Beruflich könnte es für das Model nicht besser laufen. Doch wie sieht das beziehungstechnisch aus. Offiziell vergeben ist Stefanie Giesinger nicht. Oder sollte man besser sagen NOCH nicht? Denn auf Instagram gibt ein Bild Anlass zur Spekulation – Giesinger schmiegt ihre Lippen eng an die eines fremden Mannes – und das ausgerechnet im Bett! Fans der „GNTM“-Sieger rasten komplett aus.

„GNTM“-Star lässt Fan-Herzen höher schlagen

Das intime Foto Giesingers ließ Fans des Models wahrlich durchdrehen. Zu erkennen sind von dem Unbekannten eine Goldkette, ein Bart und seine Zunge. „Sneakyyyy, das letzte Bild“ oder „Ok, wir sind gespannt auf das letzte Foto“, tauschen sich einige User in der Kommentarspalte aus.

Um wen es sich bei dem fremden Mann unter der Decke handelt, gibt der „GNTM“-Star bisher nicht preis. Ist das etwa ein versteckter Hinweis auf eine neue Beziehung der 27-Jährigen? Oder handelt es sich bei dem Bärtigen doch nur um einen guten Freund?

Fans des „GNTM“-Models müssen sich weiterhin in Geduld üben, bis Steffi ihren Unbekannten entlarvt. Da sie sich in ihrem neuen Podcast „GSpot“ seit Neuestem allerdings so privat wie nie zeigt, dürfte das vielleicht schon in naher Zukunft passieren.