Giovanni Zarrella: DAS kann ihm seine Frau nicht verzeihen

Er ist einer der bekanntesten Musiker Deutschlands und verzaubert mit seiner charmanten Art Jung und Alt. Als Mitglied der Band „Bro’Sis“ wurde Giovanni Zarrella im Jahr 2001 bekannt, mittlerweile moderiert der Schlagerstar seine eigene ZDF-Show.

Auch privat läuft es für Giovanni Zarrella wie am Schnürchen. Im August des Jahres 2005 heiratete der Musiker seine große Liebe Jana Ina, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und mehrere Hunde. Doch ein neues Video des Liebespaares zeigt nun, was seine Liebste dem „The Voice„-Star niemals verzeihen könnte.

Giovanni Zarrella hat es zu weit getrieben

Jana Ina und Giovanni Zarrella sind mittlerweile richtige Social-Media-Stars. Dem Instagram-Profil des Musikers folgen stolze 376.000 Menschen, dem Account von Jana Ina sogar 844.000 Personen. Auf ihren Profilen geben die Fernsehstars auch regelmäßig kleine Einblicke in ihren Beziehungsalltag. Das neuste Video der Verheirateten zeigt, wie Giovanni seine Liebste so richtig auf die Palme bringen kann.

Jana Ina und Giovanni Zarrella stellen eine typische Situation aus ihrem Alltag nach. Zuerst sitzt Giovanni in der Küche und isst aus einer Packung Chips. Seine Liebste betritt den Raum, kneift in den Bauch ihres Mannes und macht sich liebevoll über die kleine Wampe lustig. Als die gleiche Situation dann jedoch anders herum geschieht und Giovanni sich während einer Snack-Pause über Jana Inas Bauch hermacht, reagiert diese alles andere als amüsiert.

Jana Ina straft Giovanni Zarrella zuerst mit einem mahnenden Blick ab. Im nächsten Moment steht Giovanni zu dem Song „Goodbye my lover“ mit gepackten Koffern an der Wohnungstür – da hat es der Musiker mit seinen Neckereien wohl etwas zu weit getrieben! Das ironisch gemeinte Video kommentiert Jana Ina mit den Worten: „Same same but different.“

Belustigung aufseiten der Fans

Die Fans von Jana Ina und Giovanni Zarrella wissen den Humor des Fernsehpaares zu schätzen. Unter dem Video der Liebenden finden sich reihenweise belustigte Kommentare wieder. Ein Fan schreibt: „Ihr seid der Hammer, diesen Blick wird er sein ganzes Leben nicht vergessen“ und ein weiterer Follower bestätigt: „Köstlich, was hab ich mich amüsiert!“ Mit solchen kleinen Problemchen im Alltag sieht sich wohl jedes Paar früher oder später konfrontiert.

Mit ihren Comedy-Einlagen bringen Jana Ina und Giovanni Zarrella ihre Fans regelmäßig zum Lachen. Auch nach fast zwanzig Jahren Ehe scheint das Paar verliebt wie am ersten Tag zu sein.