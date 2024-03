Bei „GNTM“ wird es haarig! DIESE Umstylings sorgten für Ärger

Die Spannung steigt: Am Donnerstagabend (21. März) steht bei „GNTM“ das legendäre Umstyling an – der Moment, in dem aus langen Mähnen radikale Kurzhaarschnitte werden können. Im Laufe der Jahre hat das Umstyling immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt, und einige der Veränderungen haben sich tief in das Gedächtnis der Fans eingebrannt.

Die ProSieben-Castingshow verheißt Erfolg und Rampenlicht, doch der Weg dahin verlangt manchmal große Opfer, wie die des eigenen Looks. Tränen, Schock und Drama sind vorprogrammiert, wenn Heidi Klum den Kandidatinnen ein neues Image verpasst. Wir blicken zurück auf fünf der denkwürdigsten Umstylings der „GNTM“-Geschichte.

„GNTM“: Schnipp, Schnapp, Haare ab!

An erster Stelle steht Kim Hnizdo, die Gewinnerin der 11. Staffel aus dem Jahr 2016. Das hübsche Model, dessen lange Haare ihr Markenzeichen waren, fiel der Schere zum Opfer und bekam prompt einen Pixie Cut verpasst – für die damals 19-Jährige ein echter Horror. Mittlerweile kann man sich die hübsche Beauty gar nicht mehr ohne Kurzhaarfrisur vorstellen.

Foto: IMAGO / POP-EYE Foto: imago images/POP-EYE

Sarah-Anessa Hitzschke erlebte in der siebten Staffel (2012) ebenfalls eine drastische Typveränderung. Vor ihrer Teilnahme an der TV-Show hatte sie eine blonde, gewellte Haarpracht. Doch offenbar gefiel das Heidi und ihrem Styling-Team nicht. Deshalb entschieden sie sich für eine dunkle Kurzhaarfrisur für sie. Dadurch kamen ihre stahlblauen Augen erst recht zur Geltung.

Foto: IMAGO / STAR-MEDIA Foto: imago stock&people

DIESER Look schreibt „GNTM“-Geschichte!

Von einer Blondine zur Brünetten oder einer Brünetten zur Rothaarigen – solche Veränderungen sind bei „GNTM“ keine Seltenheit. Doch mit diesem radikalen Look übertrafen sich Heidi & ihr Team selbst! In der 17. Staffel (2022) bekam Vanessa einen blau-grünen Bob samt Pony verpasst. Zwar durchlebte Vanessa das Umstyling ohne Tränen, ließ jedoch verlauten: „Zuhause angekommen, werde ich wohl den Friseur besuchen.“

Das vielleicht ironischste Umstyling der Showgeschichte erlebte Anya aus der letzten Staffel (2023), die sich zunächst auf die Veränderung freute und sogar „Freudentränen“ vergoss. Die Begeisterung verflog jedoch schnell, als ihre langen braunen Haare einem kurzen, blond gesträhnten Look weichen mussten, der von den anderen Kandidatinnen kritisch als „jungenhaft“ bezeichnet wurde.

Und schließlich reiht sich auch Selma aus der 18. Staffel (2023) in die wohl drastischsten Haartransformationen ein. Sie setzte mit ihrem pink-rosa Vokuhila ganz neue Maßstäbe. Dabei hielt sich die Freude nach ihrem Umstyling in Grenzen: „Ich sehe aus wie eine Mischung aus Nena und Bill Kaulitz.“

Sie bestätigen die Regel: Das Umstyling bei GNTM erweist sich als mehr als nur ein Haarschnitt – es ist der Beginn einer Verwandlung und oft ein Sprungbrett für eine erfolgreiche Modelkarriere…

Doch welche Überraschungen Heidi Klum dieses Jahr bereithält, bleibt abzuwarten. Fest steht: Es wird mir großer Sicherheit dramatisch, tränenreich und unvergesslich.