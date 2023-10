„Gefragt – Gejagt“: Trauriger Abschied in der ARD! „Fällt uns wirklich nicht leicht“

Die Fans der beliebten Quizshow „Gefragt – Gejagt“ müssen jetzt ganz stark sein. Denn am Freitagabend (20. Oktober) müssen sie wohl oder übel Abschied von ihrer Lieblingssendung nehmen. Denn die Jäger und Alexander Bommes verabschieden sich in der letzten Folge des Jahres in die Winterpause. Ein letztes Mal heißt es in der ARD also: „Die Jagd beginnt“.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes zeigt sich wehmutig

Um Punkt 18 Uhr begrüßt Alexander Bommes die Zuschauer vor den Bildschirmen zur letzten Folge „Gefragt – Gejagt“ für dieses Jahr. „Ein bisschen Wehmut ist auch dabei“, gibt er zu Beginn der Sendung zu. Und auch die Jäger blicken der letzten Folge mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen.

Die Kandidaten spielen auch heute wieder „Allein gegen alle“. Dabei treten sie ganz ohne Team vor die Jäger und geben ihr Quizwissen zum Besten. Doch das Glück scheint nicht auf der Seite der Teilnehmer zu sein. Bloß einer der vier kann sich durchsetzen. Am Ende der Sendung wird es dann ganz emotional im Studio. Bommes bedankt sich für die Zusammenarbeit mit den Jägern und verabschiedet sich von den Zuschauern.

„Gefragt – Gejagt“: Fans traurig

Nicht nur Bommes ist wehmütig. Auch die Fans der Quizshow wollen es nicht wahrhaben, dass sie so lange auf ihre Lieblingssendung verzichten müssen. Auf Instagram verabschiedet sich „Gefragt – Gejagt“ mit einem gefühlsvollen Post. Dort heißt es: „Das fällt uns gerade wirklich nicht leicht. Ja, das ist die Ankündigung zur letzten „Gefragt – gejagt“ Ausgabe von „Allein gegen Alle“ für 2023 und damit auch die letzte, frische Jagd des Jahres 2023. Ihr seid die Besten! Danke vom ganzen Team!“

Die Zuschauer werden in den Kommentaren emotional: „Danke an die Jäger, Kandidaten, Alex Bommes und an das gesamte Team im Hintergrund. Vermisse euch schon jetzt.“ Ein weiterer Fan schreibt: „Danke für die super Unterhaltung. Auch diese Staffel hat wieder großen Spaß gemacht. Vor dem TV und im Studio.“ Damit heißt es offiziell: Bis nächstes Jahr!