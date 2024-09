„Gefragt – Gejagt“: ARD-Zuschauer dürfen hinter die Bühne blicken – Mitarbeiter geschockt! „Hör auf!“

Seit nunmehr neun Jahren schon begeistert das Team der Quizsendung „Gefragt – Gefragt“ die ARD-Zuschauer. In dem Format treten jeweils vier Kandidaten gegen sogenannte Jäger an – Quizprofis, die nur schwer zu schlagen sind. Moderator Alexander Bommes vermittelt zwischen ihnen.

Für die „Gefragt – Gejagt“-Zuschauer ist es stets ein spannender Quizabend mit vielen Überraschungen. Was die Fans bislang aber noch nicht zu sehen bekommen haben, ist ein Blick hinter die Kulissen. Bis jetzt!

„Gefragt – Gejagt“: ARD-Zuschauer schauen hinter Kulissen

Auf dem Instagram-Kanal der ARD-Sendung wird auf einmal abseits des TV-Studios gefilmt, in dem auch die Kandidaten und Zuschauer sitzen. Plötzlich haben Fans einen kurzen Einblick hinter die Kamera, genauer gesagt ins Produktionsteam.

Eine Stimme aus dem Off fragt einen Mitarbeiter hinter der Bühne: „Was ist eigentlich dein Job hier, Schmitti?“ „Schmitti“, wie er genannt wird, hat sich offenbar bewusst dazu entschieden, lieber hinter der Kamera zu arbeiten. Denn fast schon schüchtern erwidert er: „Oh, hör auf!“ Danach wird noch etwas rumgewitzelt, bevor die Szene auch schon zu Ende ist.

Einige Fans finden die Backstage-Aufnahmen toll. So schreibt jemand unter das Video: „Sollte wirklich mal ein Spezial geben von den Leuten hinter der Kamera. Bin dafür.“

Ein anderer Fan kommentiert daraufhin: „Toll, dass auch die Leute im Hintergrund mal erwähnt werden. Ohne euch würde nichts laufen. Ihr seid genauso wichtig wie Alexander Bommes und die Jäger. Danke für den tollen Job, den ihr leistet.“

Am Montagabend (23.09.) versuchen die Kandidaten Timon Prechtel, Sandra Lang, Marco Helmut Kehr und Rochsane Mentes ihr Glück bei „Gefragt – Gejagt“. Letztere weiß die Arbeit hinter den Kulissen nach ihrem Auftritt in der Quizsendung ebenfalls sehr zu schätzen. Im Netz hat die Kandidatin nur lobende Worte übrig: „Tausend Dank an alle Beteiligten vor und hinter den Kulissen! So ein tolles Erlebnis!“

„Gefragt – Gejagt“ kommt immer montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD.