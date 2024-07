„Gefragt – Gejagt“: Besser spät als nie – ARD ehrt verstorbenen „Jäger“

Bereits seit dem Jahr 2015 begeistert die ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt“ Fernsehzuschauer deutschlandweit. Moderiert wird der Ratespaß von Fernsehstar Alexander Bommes. Mehrere Kandidaten müssen gegen die sogenannten „Jäger“ antreten, die wahre Quizmaster auf ihrem Gebiet sind.

Im April machte dann plötzlich eine traurige Nachricht die Runde. Der allseits beliebte „Jäger“ Klaus Otto Nagorsnik ist im Alter von nur 68 Jahren verstorben. Zunächst band die ARD keine gesonderte Ehrung des Quizmasters in ihr „Gefragt – Gejagt“-Programm ein. Am Samstag (20. Juli) war es dann jedoch endlich so weit.

„Gefragt – Gejagt“: Alles dreht sich um ihn

Am Samstag wird eine ganz besondere Ausgabe von „Gefragt – Gejagt“ ausgestrahlt. Im Rahmen einer extralangen Ausgabe treten mehrere Prominente gegen die sogenannten „Jäger“ an und spielen um eine Spendensumme für den guten Zweck. Doch kurz bevor „Tatort“-Star Karin Hanczewski mit der Schnellfragerunde beginnen kann, hat Moderator Alexander Bommes ein wichtiges Anliegen.

Gemeinsam mit dem „Jäger“ Sebastian Jacoby möchte der Moderator den verstorbenen Klaus Otto Nagorsnik ehren. Bommes verkündet: „Wir wollen nämlich dem Mann gedenken, der uns hier über ein Jahrzehnt geprägt hat. Nämlich Klaus Otto Nagornsik, den wir im April leider viel zu früh verloren haben.“ Jacoby bestätigt: „Das hat unser Freund und guter Kollege verdient.“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Der „Gefragt – Gejagt“-Moderator berichtet: „Wir wissen ja auch, was er an diesen Samstagabenden für Spaß gehabt hat.“ Sein Kollege Jacobi ergänzt: „Ein großer Wissender und ein sehr humorvoller Mensch, wir werden ihn sehr vermissen.“ Bommes bestätigt daraufhin: „Das tun wir hier jeden Tag, wenn wir spielen. Ich glaube, dass wir nicht übertreiben, wenn wir sagen, dass neben Münster und seinen Freunden das hier sein Habitat war.“

Im Anschluss an diese berührenden Worte wird ein Film abgespielt, der die schönsten Momente aus Klaus Otto Nagorsniks Zeit bei „Gefragt – Gejagt“ zeigt. Unterlegt wurden die Bilder mit emotionaler Musik. Nach dem Ende des Videos wird eine Aufnahme des Fernsehstudios gezeigt, in dem Bommes gemeinsam mit den „Jägern“ vor einem Bild des verstorbenen Nagorsnik steht und ihm gedenkt. Im Hintergrund steht geschrieben: „Klaus Otto te desideramus!“ Mit solch emotionalen Bildern hätten die Zuschauer am Samstagabend sicherlich nicht gerechnet.

Nach all den Jahren wird der „Gefragt – Gejagt“-Star den Fernsehzuschauern sicherlich auch über seinen Tod hinaus in Erinnerung bleiben.