„Frühstücksfernsehen“: Moderatorin verrät ihr Doping-Ritual vor jeder Sendung

Jeden Tag starten zahlreiche Zuschauer auf Sat.1 mit dem „Frühstücksfernsehen“ in den Tag. Während die Menschen vor dem Fernseher noch verschlafen ihre Augen reiben, lächeln die Moderatoren bereits putzmunter in die Kamera. Seit Kurzem schauen sie auch in die Augen von Martina Reuter.

Martina Reuter ist eine neue Moderatorin beim „Frühstücksfernsehen“. Wer die Frohnatur besser kennenlernen will, erhält zudem auf Instagram private Eindrücke. Nun teilte die Moderatorin ihre Rituale mit ihren Followern, die selbst der Crew zunächst unbekannt waren.

Frühstücksfernsehen-Star plaudert Ritual aus

Während Martina Reuter für die Sendung verkabelt wird, hat sie noch ein bisschen Zeit für Instagram. Dabei erklärt sie ihren Followern den Ablauf vor so einer Sendung. „Ich habe jetzt vier Stunden Sendung und kann nichts posten. Ich war auf dem Klo, falls das jemanden interessiert. Ich kann jetzt vier Stunden nicht auf Toilette“, plaudert sie wie aus dem Nähkästchen.

Das solltest du über das „Frühstücksfernsehen“ wissen:

Das Sat.1-Morgenmagazin hat seit 1987 das aktuelle Weltgeschehen, Trends sowie Alltagstipps im Programm

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

Sobald die Kameras auf sie gerichtet sind, ist eine Pinkelpause für vier Stunden keine Option. Zu viel trinken ist also nicht drin. Doch Stärkung muss sein, deshalb ist die Moderatorin bestens versorgt. „Ich bin gedopt mit einem Croissant. Ich esse vor jeder Sendung ein Croissant“, verrät die 42-Jährige. Selbst für den Mitarbeiter eine neue Info.

Genau wie das neue Gesicht bei dem Dauerbrenner am Morgen von Sat.1, zeigten auch die anderen Moderatoren einen Blick hinter die Kulissen. Zum Beispiel wie sich die Moderatoren in der Pause vorbereiten. Ihren nächsten Auftritt hat die Österreicherin am Sonntag (27. November) und Montag (28. November). Dann moderiert Martina Reuter „Frühstücksfernsehen“ an der Seite von Alina Merkau.