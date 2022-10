„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen posiert im BH – „Begehrenswert“

Was für ein heißer Anblick auf dem Instagram-Kanal von Vanessa Blumhagen! Regelmäßig steht die 44-Jährige für das „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1 vor der Kamera. In der Sendung berichtet sie als Society-Expertin aus der Welt der Stars und Sternchen.

Doch auch Vanessa Blumhagen selbst ist mittlerweile ein Star. Auf Instagram folgen der Journalistin immerhin über 200.000 Nutzer– und die bekamen bei dem neusten Schnappschuss der VIP-Reporterin ordentlich Schnappatmung.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen begeistert ihre Fans im BH

„Afterwork“, schreibt Vanessa Blumhagen kurz und knapp zu ihrem neusten Bild dazu. Das TV-Gesicht hatte zuvor offenbar einige berufliche Termine und genoss danach seine Freizeit – und das oben rum nur mit einem BH bekleidet!

Für das Foto schmiss sich Vanessa Blumhagen in gemütliche Klamotten: Eine hellblau gemusterte Jogginghose, dazu eine in der Farbe passende Sweatshirt-Jacke. Doch diese trug sie lediglich über der Schulter. So bekamen die Fans einen Blick auf ihren Oberkörper, der nur mit einem BH bekleidet war.

Fans überhäufen sie mit Komplimenten zu ihrem Körper

„Hat der Playboy noch nicht bei dir nachgefragt? Tolle Ausstrahlung einer hübschen Frau“, findet ein Follower. „Wow, du bist eine sehr hübsche Frau und kannst dich so freizügig gerne zeigen. Deine Figur lässt das gerne zu“, schreibt ein anderer User. Und auch dieser Fan ist hin und weg von dem Anblick: „Einfach nur wunderschön und begehrenswert.“

Weitere Beiträge aus der Kommentarspalte:

„Wie immer ein Augenschmaus, liebe Vanessa. Wunderschön.“

„Wow, eine wirklich schöne Frau.“

„Eine wunderschöne Frau mit einem tollen Körper.“

„Was für eine Augenweide.“

Na, diese Komplimente dürften bei Vanessa Blumhagen doch runtergehen wie Öl.