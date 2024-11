„Frühstücksfernsehen“: Nachricht im Umlauf – Fans werden es sofort merken

Seit 37 Jahren ist das Sat.1 Frühstücksfernsehen ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft und hat schon viele Jubiläen gefeiert. Von Montag bis Freitag von halb fünf bis zehn Uhr und sonntags zwischen neun und zwölf Uhr, bringt das Morgenmagazin von Sat.1 die Zuschauer live in den Tag.

Die Show hat bereits zahlreiche Stars aus Film, Musik und Internet empfangen – Vielfalt pur! Jetzt kursiert ein spannendes Gerücht: Das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, dass das beliebte Format möglicherweise bald auch samstags auf Sendung geht. Ist da was dran?

Sat.1: Das sagt der Sender

Will Sat.1 dem tristen Wochenende tatsächlich ein Ende setzen und den Samstagmorgen mit einer neuen Ausgabe des beliebten „Frühstücksfernsehens“ beleben? Angeblich soll der erfolgreichste Quotenkracher des Senders nun auch samstags für Unterhaltung sorgen. Während die Fans gespannt auf Neuigkeiten warten, hält sich der Sender weiterhin bedeckt.

Der Grund für diese mögliche Erweiterung dürfte auf der Hand liegen: Kein anderes Format des Senders erzielt laut „DWDL“ so konstant hohe Marktanteile. Sat.1-Chef Marc Rasmus dürfte das Erfolgsrezept daher auch am Wochenende weiter ausbauen wollen. Besonders im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl könnte der Sender so seine Informationskompetenz stärken.

Wie bereits am Sonntag könnte auch am Samstag eine Mischung aus Information und Unterhaltung im Fokus stehen. DER WESTEN fragte beim Sender nach, doch Sat.1 hält sich weiterhin vage. Eine Sprecherin des Senders erklärte lediglich: „Aktuell senden wir an sechs Tagen die Woche das beliebteste und erfolgreichste Frühstücksfernsehen Deutschlands.“

Ob wir bald auch am Samstag mit dem Sat.1 Frühstücksfernsehen in den Tag starten können?