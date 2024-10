„Frühstücksfernsehen“: Zuschauer am Boden zerstört – „Das ist jetzt nicht wahr, oder?“

Das „Frühstücksfernsehen“ muss bald ohne ein beliebtes Gesicht auskommen. Bei Instagram verkündete einer der Moderatoren sein Aus bei der Sat.1-Sendung und sorgt für Fassungslosigkeit bei seinen Fans.

Trotz der schlechten Nachrichten gibt es aber auch einen Lichtblick!

„Frühstücksfernsehen“: Dieser Moderator verlässt die Sendung

„Der Junge am Klavier sagt DANKE für 5 1/2 Jahre Frühstücksfernsehen. Für all die lustigen, musikalischen und großartigen Momente, die wir zusammen erlebt haben“, beginnt „Frühstücksfernsehen“-Moderator Lukas Haunerland seinen neuesten Post bei Instagram.

In der Folge verkündet er: „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Aber nach über 1.000 Sendungen ist es Zeit für eine kreative Pause. Und ich freue mich auf meine Weltreise. Auf Ausschlafen und Abenteuer. Und auf ganz viel Musik.“

„Ein kompletter Monat bleibt uns noch“

Damit macht er offiziell, dass er dem „Frühstücksfernsehen“ den Rücken kehrt und seine Fans in Zukunft auf ihn verzichten müssen. Eine gute Nachricht gebe es aber. „Ein kompletter Monat bleibt uns noch zusammen. Meine letzte Sendung ist am 29. November“, lässt Haunerland seine Anhänger wissen.

Die sind allerdings am Boden zerstört und „einfach traurig.“ Unter dem Beitrag finden sich reihenweise Kommentare von niedergeschlagenen Usern. „Oje … Du wirst uns sehr fehlen. Das wird ein schwerer Abschied“, schreibt eine Frau. Eine andere Person fragt fassungslos: „Das ist jetzt nicht wahr, oder???? So, so schade. Du bist großartig und wirst unersetzbar fehlen. Ich werde dich beim Frühstücksfernsehen so sehr vermissen.“

Noch müssen seine Fans aber nicht auf Lukas Haunerland verzichten. Immerhin ist er noch in einigen Sendungen zu sehen. Ein kleiner Trost für seine Fans.