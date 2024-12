„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin schockt TV-Kollegen mit Aussage – Zuschauer reagieren eindeutig

Auch die „Frühstücksfernsehen“-Stars bereiten sich schon auf das bevorstehende Weihnachtsfest vor, sorgen im Studio in Berlin für ordentlich Weihnachtsstimmung und drehten vergangene Woche sogar in einer extra aufgestellten Hütte vor dem Gebäude, um das X-Mas-Feeling besser rüberbringen zu können.

Nur ein Star der Sat.1-Morningshow scheint eher ein Weihnachtsmuffel zu sein: Karen Heinrichs. Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin macht eine Aussage, während sie live auf Sendung ist, die ihren Kollegen Daniel Boschmann ein wenig irritiert.

Die Zuschauer reagieren im Anschluss sofort.

„Frühstücksfernsehen“-Star schockt TV-Kollegen

Richtige Weihnachtsstimmung kommt bei Karen Heinrichs offenbar noch nicht auf. Das Social-Team vom „Frühstücksfernsehen“ betitelt auf Instagram einen Videoausschnitt aus der Sendung deshalb auch mit den Worten: „Wenn du den Grinch mehr fühlst als die Weihnachtsstimmung“.

Doch was hat die 50-Jährige eigentlich gesagt, dass sie den Stempel des Grinchs, dem berühmten Weihnachtsmuffel, auferlegt bekommt?

Karen: „Sparen Sie sich den Partner, sparen Sie sich auch das Geschenk und den Geschenkestress!“

Ihr Kollege Daniel Boschmann wirkt nach der Aussage leicht irritiert: „Das ist gelebte Weihnachtsstimmung.“ Als Karen merkt, dass ihre Worte komisch rüberkommen, fügt sie schnell „Entschuldigung“ hinzu und erklärt sich auch sogleich: „Das ist das, was ich so gelernt habe in meinem langen Leben.“

„Frühstücksfernsehen“-Zuschauer fällen klares Urteil

Die Zuschauer nehmen es dem „Frühstücksfernsehen“-Star nicht übel, im Gegenteil, sie finden die Szenerie sogar ganz witzig. Auf Instagram lauten einige Kommentare unter dem Beitrag:

„Immer wieder schön und lustig mit euch“

„In sehr guter Stimmung. Herrlich, wenn es so lustig ist mit euch“

„So authentisch“

„Ich fühl‘s soooo sehr. Dankeschön, Karen“

„Wo sie doch recht hat….“

Die Meinungen zu Karen Heinrichs Aussage sind wohl mehr als eindeutig…

Über die Weihnachtsfeiertage müssen die Zuschauer übrigens auf das „Frühstücksfernsehen“-Team verzichten. Erst am 27. Dezember melden sich die Sat.1.-Stars wieder pünktlich um 5.30h morgens zurück im TV.