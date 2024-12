RTL-Moderatorin packt aus – „Dann betrinken wir uns einfach“

Die bekannte RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (60) lässt in ihrem Podcast mit Stylistin Tine Siepmann tief blicken und gibt überraschende Einblicke in ihre ganz persönlichen Weihnachtstraditionen.

In der Ausgabe vom 9. Dezember erzählt sie, wie sie den Heiligen Abend mit einem überraschenden Ritual begrüßt. Dabei darf ein bestimmter italienischer Schaumwein nicht fehlen.

Schon am Vormittag des 24. Dezembers geht es bei Frauke Ludowig los. Sie erzählt, dass sie und ihre Freunde jedes Jahr in Wunstorf (Landkreis Hannover) ab 12 Uhr mittags zu einem Prosecco-Frühstück zusammenkämen. Man treffe sich in einem Laden eines befreundeten Paares. Es gebe Gebäck und sie sei für das Mitbringen der Frikadellen verantwortlich.

Dabei dürfe ein Glas Prosecco in der Hand nicht fehlen. „Wir gehen mittags immer ab 12 Uhr zu meinen ältesten Freunden und dann kommt mein alter Freund, der einfach ein Verrückter ist, und macht die Flaschen auf und dann … betrinken wir uns einfach“, erzählt die Let’s Dance Backstage-Moderatorin lachend.

Frauke Ludowig: Quality-Time mit Freunden ist ein Muss

Frauke Ludowig freue sich dabei besonders vor allem über die gesellige Prosecco-Frühstücksrunde und die Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen. Dies sei das einzige Zusammentreffen ihrer Freunde im gesamten Jahr.

Tine Siepmann fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Die sagen dann: ‚Guck mal, die Frauke Ludowig ist schon wieder stramm!’“ Anschließend gesteht die Moderatorin: „Ja, einmal im Jahr kannst du das bei mir sagen.“

Nach dem Wiedersehen mit ihren Freunden stehe für Ludowig erst einmal ein bisschen Erholungszeit auf dem Programm. Ziel sei es, den Heiligenabend im Kreise ihrer Liebsten „einigermaßen vernünftig zu überstehen. Sonst gäb’s natürlich Ärger mit meinen Eltern, wenn ich da blau am Tisch säße.“