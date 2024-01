Frank Rosin fassungslos: „Da ist die ganze Pisse ausgelaufen“

Frank Rosin, Ali Güngörmuş und Alexander Kumptner kehren diese Woche wieder auf Kabel 1 zurück! Mit der zweiten Staffel von „Roadtrip Amerika“ gibt’s wieder aufregende sowie explosive Folgen im TV zu sehen. Dabei gehören Pannen zum Alltag.

Drei Spitzenköche mit einem Wohnwagen durch die USA zu schicken, scheint eine Garantie für Probleme zu sein. Warum sich Sternekoch Frank Rosin jetzt darüber aufregt…

Frank Rosin: Ärger bei „Roadtrip Amerika 2“

Wie bereits beim Streamingdienst „Joyn“ zu sehen war, geht es auch in dieser Staffel ordentlich zur Sache. In der ersten Folge wird klar, dass Frank Rosin derjenige ist, der die Richtung vorgibt. Als die drei Männer einen Zwischenstopp im Supermarkt einlegen, entsteht ein Disput – und das alles wegen einer Tube Mayonnaise!

+++ Frank Rosin: Wenige Stunden nach Ausstrahlung herrschte traurige Gewissheit +++

Als Frank Rosin nach der Mayonnaise greift, wirft TV-Kollege Ali Güngörmüş ein: „Mayo machen wir doch selbst!“ Doch der Koch sieht das anders und erklärt frustriert: „Ach, die können mich mal! Ich mache meine Mayo so, wie ich will. Ich fange jetzt nicht an, eine Mayo selbst herzustellen. Die Eier und das Ganze bei der Hitze… da kriegen wir hinterher Dünnflitschen. Die haben wirklich keine Ahnung!“

Frank Rosin: Zwischen Nässe und Ekel

Als hätte er es geahnt, macht zu allem Überfluss auch die Toilette Probleme. Jeder, der schon einmal in einem Wohnwagen gelebt hat, weiß, dass man die Toilette nach einer Weile leeren muss. Doch das wirft die Köche vor ganz neue Herausforderungen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein kurzes Video auf dem Instagram-Kanal des Senders Kabel 1 zeigt nun das gesamte WC-Debakel. „Da ist die ganze Pisse ausgelaufen“, hört man Frank sagen, während sich unter dem Wohnmobil eine Pfütze ausbreitet. Ob die Stimmung nun endgültig kippt?

Mehr News:

„Roadtrip Amerika“ ist ab Donnerstag, 01.02.2024 ab 20:15 im deutschen TV zu sehen und im Stream auf JOYN.