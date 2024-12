Frank Rosin betritt Küche: Ihn erwartet das Grauen – „Richtiger Puff“

„Das ist schon wirklich ein richtiger Puff!“ Wenn solche Worte aus dem Munde von Frank Rosin kommen, während er gerade in der Küche eines Gasthauses steht, ist das zumeist kein gutes Zeichen. Und das ist es im Gasthaus „Zum Bräu“ in Wald an der Alz auch wirklich nicht.

Denn die alte Brauerei, die das Geschwisterpaar Benjamin und Sarah gerne kaufen wollen, steht nicht wirklich gut dar. Im Gegenteil die Quereinsteiger, Ben ist gelernter Schlosser, Sandra Friseurin, wollen eine „denkmalgeschützte Ruine“ kaufen, wie Frank Rosin das Gebäude in der neuen Folge „Rosins Restaurants“ deutlich macht.

Frank Rosin in Bayern unterwegs

Dazu kommt, dass die Küche alles ist, nur nicht in einem guten und modernen Zustand. Die Köche sind heillos überfordert. Das sieht der Sternekoch schon auf den ersten Blick. „Da findet ein Chaos statt, das habe ich dreißig, vierzig Jahre nicht mehr gesehen. Dass es sowas noch gibt“, schimpft der 58-Jährige.

Die Fritteuse ist uralt und überholt, die Schnitzel sind innerhalb weniger Momente verkohlt. „Das ist Körperverletzung vor dem Kunden. Das ist schwarzes, gebrauchtes Motorenöl“, schimpft Rosin. Doch damit nicht genug, die Küche ist vollkommen unlogisch eingerichtet, teils sogar verdreckt. Ein Albtraum für jeden Profikoch.

„Ich würde mir in die Hose scheißen“

Doch lohnt sich hier überhaupt noch ein Einsatz? Schließlich ist auch das Gebäude in keinem guten Zustand. Ein Pachtverhältnis jedoch kommt nicht infrage. Das will der Besitzer nicht, wie Benjamin und Sandra erklären.

Es bedürfe also einer Großinvestition und viel Arbeit. Frank Rosin jedenfalls würde es nicht machen. „Ich würde mir in die Hose scheißen. Und ich mache viel. Und sehr lange. 35 Jahre. Aber das hier? Mit meinen Möglichkeiten? Du müsstest mir K.-o.-Tropfen geben und mich hier abladen“, so der Dorstener.

Ob es die Gastronomen schaffen, und wie das abschließende Testessen verläuft … das zeigt Kabel 1 am 12. Dezember um 20.15 Uhr im TV oder auf Abruf bei Joyn.