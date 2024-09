Frank Rosin packt aus: Niemand hat es sich träumen lassen

Er ist einer der beliebtesten Köche des Landes, und einer der bekanntesten TV-Stars noch dazu: Frank Rosin. Doch der gebürtige Dorstener scheint damit nicht ausgelastet, nun hat der Sternekoch ein weiteres Kochbuch herausgegeben. Titel des Werkes: „Rosins Restaurants – Die besten Rezepte der Sendung“.

Dass die Sendung mal ein derart riesiger Erfolg werden würde, das hätte sich auch Frank Rosin nicht ausmalen können, wie er im Vorwort des Kochbuches erklärt. „Niemand von uns hätte sich 2009 träumen lassen, dass die Sendung 15 Jahre später das älteste Koch-Dokutainment-Format eines Profikochs im deutschsprachigen Fernsehen sein würde“, schreibt Rosin.

Frank Rosin bringt ein neues Kochbuch heraus

Und weiter: „Seit 19 Staffeln helfen wir strauchelnden Gastro-Betrieben wieder auf die Beine und es freut uns immer noch sehr zu erleben, wenn dank unserer Arbeit frischer Wind in den Küchen und Restaurants einzieht.“

Frank Rosin weiß aber auch genau, wem er diesen Erfolg zu verdanken hat: „Dass ‚Rosins Restaurants‘ bei Kabel Eins zu einer solchen Erfolgsgeschichte werden konnte, ist neben unseren vielen treuen Fans und dem Vertrauen des Senders an erster Stelle meinem großartigen Team zu verdanken, ohne das es die Sendung nicht gäbe. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist das A und O – das gilt in unserem Produktionsteam genauso wie in den Küchen der Restaurantbesitzerinnen und -besitzer, denen wir zu helfen versuchen. Denn uns alle eint das Ziel, unseren Gästen eine gute, unbeschwerte und vor allem genussvolle Zeit zu bereiten.“

Und so dürfen sich die Fans nicht nur auf das neue Kochbuch von Frank Rosin, sondern auch auf neue Folgen von „Rosins Restaurants“ freuen, verkündete der Starkoch doch vor Kurzem bei Instagram, dass ab November 2024 neue Folgen erscheinen.

„Rosins Restaurants – Die besten Rezepte der Sendung“ ist im ZS-Verlag erschienen. Kostenpunkt: 24,99 Euro.