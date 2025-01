Frank Rosin nimmt die Politik in die Pflicht – nur die Grünen machen nicht mit

Es sind deutliche Worte, die Starkoch Frank Rosin vor einigen Tagen im Interview mit dieser Redaktion fand. „Es muss eine krasse Veränderung geben, sonst wird die Gastronomie in zwei bis drei Jahren drastisch reduziert, weil man nicht mehr fähig ist, ein Restaurant zu betreiben. Einfach, weil es ökonomisch nicht mehr möglich ist“, so der 58-Jährige.

Und weiter: „Restaurantbesucher werden die Preise, die es braucht, um ein Restaurant zu betreiben, nicht mehr bezahlen können. Wir müssen Soziales, Nachhaltigkeit, all diese Dinge, leben und ausdrücken. Hinter vorgehaltener Hand wird ein gastronomischer Schöngeist praktiziert, aber am Ende des Tages versinkt die Branche in einem Dilemma. Ich werde in Berlin bei der Politik sein, wo wir uns ganz klar für die sieben Prozent Mehrwertsteuer einsetzen.“

Nun hat der Star aus Shows wie „Rosins Restaurants: Ein Sternekoch räumt auf“ oder „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ seinen Worten Taten folgen lassen.

Frank Rosin spricht mit Vertretern der Politik

Via Instagram berichtete Rosin von seinem Treffen mit Politikern aller wichtigen Parteien. Aller wichtigen Parteien? Naja, nicht ganz. „Die Parteivertreter von CDU, SPD und FDP waren heute im Gespräch mit uns Gastronomen und Zulieferern anwesend. Die Grünen waren nicht anwesend und wollten anscheinend nicht dabei sein“, so Rosin.

++ Frank Rosin: „Ich würde heutzutage kein Restaurant mehr eröffnen“ ++

Der Starkoch weiter: „Alle Parteivertreter waren sich einig, dass es wichtig wäre, dass die Bürokratie und die Überregulierungen in der Gastronomie ein Ende haben müssen und dass sie alle die sieben Prozent Mehrwertsteuer befürworten.“

Mehr Themen:

Frank Rosin ist ein unermüdlicher Kämpfer für die Gastronomie, sie ist sein Leben. Umso verständlicher, dass er sich einsetzt, damit es nicht zu einem weiteren Gastro-Sterben kommt, dass es auch in Zukunft tolle und spannende Restaurants in Deutschland gibt.