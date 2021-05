Frank Rosin zeigt Uralt-Foto: Fan zieht irren Vergleich

„Na? Was sagt Ihr? 1987.“ Mit diesen Worten kündigt TV-Koch Frank Rosin ein Foto an, das ihn vor über 30 Jahren zeigt.

Und was soll man sagen? Der junge Frank Rosin kommt bei seinen Fans und Kollegen richtig gut an. Ein schnieker Typ eben.

Frank Rosin: Irres Foto – er sieht aus wie DIESER Weltstar

„Verdächtig nah an 21 Jump Street“, schreibt beispielsweise TV-Kollege Mike Süsser. Und ein Fan ergänzt: „Der Bravo-Junge des Monats April 1987.“

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Sein Vater war Großhändlers für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Er veröffentlichte bereits mehrere Bücher mit Rezepten: Rosins Restaurant und Modern German Cookbook

Sein Restaurant „Rosin“ liegt in Dorsten

Beides interessante Ideen. Doch was, wenn man genauer hinsieht? Dann könnte man eine Ähnlichkeit sehen, die einem anderen Follower des Starkochs direkt ins Auge sprang. Der schrieb nämlich: „Hast etwas von Michael Schumacher.“

Frank Rosin: Fast wie ein junger Michael Schumacher

Stimmt. Das Kinn, der verschmitzte Gesichtsausdruck, die Haare, fast wie ein junger Schumi. Ob aus Frank Rosin auch ein guter Rennfahrer geworden wäre, können wir an dieser Stelle leider nicht beantworten. Aber es gibt sicherlich Vergleiche, die unpassender sein könnten.

Deutlich weniger gefreut hat sich Frank Rosin über das, was er zuletzt in seiner Show „Rosins Restaurants“ mitansehen musste. So wollte der 54-jährige Dorstener dem Lokal „KC Kitchen“ in Pfullendorf unter die Arme greifen.

Als Rosin dort jedoch ankam, traf ihn fast der Schlag. „Das sieht aus, als hätte das einer überfahren! Ein Kuss ohne Liebe“, ist Rosin sauer. Was ihn noch so verärgert hat, kannst du hier nachlesen.

