Florian Silbereisen: Unfassbare Bilder vor „Schlagerchampions“-Start in Berlin

Es ist ein ganz besonderer Abend für Florian Silbereisen: Der ARD-Moderator präsentiert am Samstag (13. Januar) seine Live-Sendung „Schlagerchampions“. Dafür hat er die Crème de la Crème der Schlagerwelt zusammengetrommelt, die ihre beliebtesten Hits auf der großen Bühne performen wird.

Für alle Schlagerfans ein absolutes Pflichtprogramm. In Massen kommen sie ins Berliner Velodrom, um mit den Stars zu feiern. Viele von ihnen reisen früher an und stehen stundenlang in der Schlange, um sich die besten Plätze zu sichern. Manche Fans gehen jedoch noch einen Schritt weiter, wie Florian Silbereisen selbst vor dem Start der Sendung in seiner Instagramstory zeigt.

Florian Silbereisen zeigt Ansturm auf Event

„Die ersten Fans stehen schon seit Stunden vor dem Berliner Velodrom!“, schreibt Florian Silbereisen zu einem Foto der wartenden Menschen. Eine Sache fällt dabei auf: Vereinzelt entdeckt man Menschen auf Campingstühlen, die in Schlafsäcke eingepackt sind. Dicke Jacken und Schals dürfen bei den Temperaturen natürlich auch nicht fehlen. Denn diese Fans verbringen schon etwas längere Zeit vor der Location, wie der ARD-Star enthüllt.

Das sind unter anderem die Gäste bei „Schlagerchampions“:

Helene Fischer

Thomas Anders

Ben Zucker

Andrea Berg

Maite Kelly

Beatrice Egli

Matthias Reim

Kerstin Ott

Howard Carpendale

Ross Antony

DJ Ötzi

Andy Borg

Sarah Engels

Michelle

Florian Silbereisen: Fans campen vor Berliner Velodrom

„Einige haben sogar die ganze Nacht vor dem Eingang verbracht, um heute die Ersten zu sein“, heißt es in der Instagramstory weiter. Ach, was tut man nicht alles, um seinen Idolen einmal ganz nah zu sein.

Die ARD zeigt die „Schlagerchampions“ am Samstagabend (13. Januar) ab 20.15 Uhr live im TV-Programm. Anschließend gibt es die Sendung in der ARD-Mediathek zu sehen.