Florian Silbereisen: Barbara Schöneberger mit deutlichen Worten – Er war ...

Florian Silbereisen wird Kapitän des „Traumschiffs“ – diese Bombe ließ das ZDF im vergangenen Jahr platzen.

Mittlerweile flimmerten bereits zwei „Traumschiff“-Folgen mit dem Schlagerstar und Moderator über die TV-Bildschirme. Am ersten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr gab Florian Silbereisen sein Debüt.

Florian Silbereisen auf dem Traumschiff: Gute Wahl?

Ist der 38-Jährige der Richtige für den Job? Die Mehrheit der Zuschauer findet: ja! Und auch Barbara Schöneberger ist der Meinung, dass das ZDF genau die richtige Entscheidung getroffen hat.

Der Grund ist einfach: „Die jungen Leute warten draußen auf Florian und mit seinen ersten grauen Schläfen kriegt er auch die Älteren“, erklärt die Moderatorin am Rande der Schlagerchampions, die Florian Silbereisen moderierte, gegenüber „Bild“.

Und weiter: „Wenn es eine Logik in der Reihenfolge aller „Traumschiff“-Kapitäne gibt, dann war Florian die beste Wahl.“

---------------

Weitere TV-News:

„Wer wird Millionär“: Günther Jauch leckt sich bei DIESEM Kandidaten die Finger

Dschungelcamp: Ex-Kandidat packt aus – „Dann beginnt der Fake“

Mehr Promi-Themen:

Dschungelcamp: Elena Miras rastet wegen Laura Müller aus – jetzt schaltet ER sich ein

Jan Fedder verstorben – Emotionale Worte von Udo Lindenberg: „Das war schrecklich...“

---------------

„Traumschiff“ überholt „Tatort“ am Neujahrstag

Auch die Zuschauerzahl spricht für Florian Silbereisen: Fast 7,5 Millionen Zuschauer schalteten bei seinem Debüt als Kapitän auf dem Traumschiff ein. Keine Eintagsfliege, wie sich fünf Tage später herausstellte.

Florian Silbereisen ist der aktuelle Kapitän des ZDF-Traumschiffs. Foto: dpa

Am Neujahrstag waren es sogar noch mehr, 7,8 Millionen wollten den 38-Jährigen bei seiner zweiten Reise begleiten. Das sind fast eine Million mehr Zuschauer als beim Tatort in der ARD am gleichen Abend.

--------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach geboren

Silbereisen ist ein deutscher Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler

Er moderiert unter anderem die Feste der Volksmusik-Shows

Seit 2019 ist Silbereisen Kapitän des ZDF-Traumschiff

--------------

+++ Traumschiff: ZDF muss die beliebte Filmreihe SOFORT absetzen – aus diesem Grund +++

Die nächste Folge des ZDF-Traumschiffs mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger wird an Ostern ausgestrahlt. (cs)