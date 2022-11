Florian Silbereisen: Überraschung! Dieses Schlager-Kapitel schließt er jetzt für immer

Im deutschen Schlager-Universum ist er wohl ganz oben an der Spitze – Florian Silbereisen. Längst hat sich der Sänger einen Namen als Moderator gemacht, und begrüßt gefühlt wöchentlich sein Publikum zu einem neuen Schlager-Format.

Auch wenn er mittlerweile überwiegend redet, anstatt zu singen, liegen die Wurzeln seiner Karriere in der Musik. Und wer Florian Silbereisen schon lange verfolgt, weiß, dass er auf der Bühne von Beginn an, sich schon gerne selbst mit der Harmonika begleitete. Für eins seiner geliebten Instrumente soll die Reise, zumindest in den Händen von Florian Silbereisen, jetzt bald enden. Denn der Schlagersänger verfolgt einen genauen Plan, über den sich seine Fans freuen können.

Florian Silbereisen trennt sich von Harmonika

Passend zur Weihnachtszeit steigt die Nachfrage an Spendenangeboten. Nachdem RTL gerade erst den großen Spendenmarathon im TV zeigte und Günther Jauch zum Geld sammeln bei „Wer wird Millionär?“ einlud, ist jetzt auch Florian Silbereisen dran.

Auf der Website des Auktionsportals „Aurena“ können Fans jetzt die steirische Strasser Harmonika des Sängers ersteigern. Am 16. Dezember 2022 soll die Auktion enden. Bis dahin bleibt noch jede Menge Zeit, um das Angebot nach oben zu treiben und damit mehr Geld zu sammeln. Am ersten Advent (27. November) liegt das aktuelle Gebot bei 2.800 Euro.

Florian Silbereisen will Spenden sammeln

Während es für seine Fans eine gute Möglichkeit ist, ihrem Idol ein Stückchen näherzukommen, ist es für Florian Silbereisen ein langes Kapitel seiner eigenen Musikgeschichte, das sich damit schließt.

„Die Harmonika hat einiges mit mir erlebt, war auf vielen Tourneen und Shows im Einsatz. Sie klingt immer noch sehr gut, ist voll funktionstüchtig. Ich hoffe, dass jemand ganz viel Spaß mit dem Instrument haben wird – genauso viel Spaß wie ich immer damit hatte“, sagt Florian Silbereisen schon fast ein bisschen wehmütig.

Bleibt abzuwarten, wie viel Geld am Ende damit gesammelt werden kann. Der gesamte Erlös soll der Aktion „Licht ins Dunkel“ zugutekommen.