„First Dates“: Werner Hansch weint bei Vox – „Das ist so“

Seine Stimme kennt jeder. Doch nur wenige kennen das Seelenleben des Mannes, dem diese Stimme gehört. Werner Hansch war lange Jahre einer der besten und bekanntesten Fußballkommentatoren des Landes. Heute ist Hansch in Fußball-Rente. Aktiv ist der 84-Jährige aber trotzdem noch. Nun sucht die „Stimme des Ruhrgebiets“ bei „First Dates“ nach einer neuen Frau.

Fünf Jahre sei er schon Single, berichtet Werner Hansch in der Vox-Datingshow. Seine Spielsucht habe seine letzte Beziehung zerstört, so der gebürtige Recklinghausener offen. Und dann wurde es noch richtig emotional bei „First Dates“.

„Man hört ja oft, im Alter ist die Einsamkeit ein Problem“, sagt Hansch traurig. Tränen schießen dem Sportkommentator in die Augen. Und weiter: „Bei vielen Alten. Die Einsamkeit. Es ist so. Ich kann das ja gar nicht bestreiten.“ Er suche immer noch jemanden, an den er sich mal anlehnen könne, so Hansch. Jemanden, der ihm noch ein bisschen Glück vermitteln könne. Ob das wohl die 70-jährige Silvia sein kann? Die nämlich hat das Glück, mit Hansch ein „First Date“ haben zu dürfen.

„Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht: ‚Oh, ein sympathischer Mensch.‘ Das wird ein interessanter Abend“, scheint Silvia auch nicht abgeneigt. Doch Hansch wirkt nervös. Plappert fast ohne Punkt und Komma. Zu viel für seine Date-Partnerin? „Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Möglichkeiten gäbe, dass man sich vielleicht mal zu einem Konzert verabredet oder zu einem Theaterbesuch. Das könnte doch was sein“, wirkt Hansch recht zuversichtlich.

Und Silvia? „Also Werner, ein Besuch oder irgendwas Kulturelles könnte ich mir auch vorstellen, aber ein Date auf partnerschaftlicher Ebene, dafür ist mir die Entfernung zu groß.“ Schade. Aber vielleicht findet Werner Hansch ja auch noch woanders die Liebe.