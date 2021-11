„First Dates“-Moderator Roland Trettl: Irres Video zeigt ihn völlig high – „das Zeug mal richtig genießen“

„First Dates“-Moderator Roland Trettl hat sich mit einem irren Video aus dem Krankenhaus bei seinen rund 366.000 Abonnenten auf Instagram zu Wort gemeldet. Doch warum musste der 50-Jährige überhaupt in die Klinik?

Eigentlich kennt man Roland Trettl als gutgelaunten Moderator aus der Vox-Sendung „First Dates“. Doch in einem Clip auf Instagram hat er sich jetzt völlig unter Schmerzmittel stehend mit wirren Worten bei seinen Fans gemeldet.

„First Dates“-Moderator meldet sich mit irren Clip bei seinen Fans

„Einmal im Jahr Magenspiegelung und jetzt hat er mir wieder das Zeug reingehauen. Es ist so geil, man vergisst alles. Das ist so einer der Momente, wo du sagst, ganz viele Dinge von Michael Jackson verabscheut man. Aber das versteht man, dass man das Zeug mal richtig genießen kann“, erzählt er, während er mit müdem Blick im Bett liegend in die Kamera schaut. Zur Erinnerung: Michael Jackson starb 2009 an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol.

Weiter erzählt Roland Trettl in dem Video: „Also jetzt nicht so daheim zum nehmen nach dem Abendessen auf der Couch, aber so in Kontrollen in kontrollierten Maßen einmal im Jahr, dass dein Magen durchgeschaut wird. Das kann ich empfehlen. Ich habe auch schon für nächstes Jahr einen Termin gemacht. Mein Magen ist super, aber das Zeug, was dir reingehauen wird, ist nochmal geiler. Peace“. Und damit beendet Roland Trettl seinen wirren Clip.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Datingshow, die in Köln produziert wird

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist der TV-Koch Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und anschließend gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben oder es bei dem einmaligen Kennenlernen bleibt

„First Dates“: Fans lachen sich kaputt

Und wie reagieren die Fans auf den unter Narkosemittel stehenden Roland Trettl? Die lachen sich kaputt. „Meine Magenspiegelung war wohl auch der glücklichste Tag in meinem Leben Dank Propofol“, schreibt ein User. Ein weiterer schreibt: „Ach du meine Güte“ – mit zahlreichen Lach-Smileys versehen.

Also vor der Kamera bei „First Dates“ macht Roland Trettl definitiv einen routinierteren Eindruck – da wird er aber auch nicht unter Narkosemittel stehen. (cf)