„Fernsehgarten“ (ZDF): Ross Antony sorgt schon vor Live-Sendung für Aufregung – „Das wird heiß, richtig heiß“

Wie die Zeit vergeht. Schon wieder neigt sich die Woche dem Ende, doch es gibt Grund zur Freude. Denn: Sonntag ist „Fernsehgarten“-Zeit!

Dieses Mal dreht sich im ZDF-„Fernsehgarten“ alles um die kniffligen Escape Rooms. Die Musik kommt dabei aber natürlich nicht zu kurz. Schlagersänger Ross Antony hat bereits vor der Liveshow einige Bomben platzen lassen.

„Fernsehgarten“ (ZDF) im Live-Blog

Wie jedes Wochenende sind wir selbstverständlich auch dieses Mal für dich im „Fernsehgarten“-Liveticker dabei. Hier erfährst du zuerst, was bei Kiwi und Co. los ist!

Ross Antony hat gleich mehrere Aufgaben im „Fernsehgarten“ neben Andrea Kiewel zu bewältigen. Foto: IMAGO / Eibner, IMAGO / STAR-MEDIA

Samstag, 19. Juni

18 Uhr: Die Gästeliste des dieswöchigen „Fernsehgarten“ kann sich wirklich sehen lassen – von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier über Schlagerprinzesschen Vanessa Neigert bis hin zu ESC-Legende Johnny Logan. Andrea Kiewel begrüßt Musiker aus allen Bereichen.

Und auch Ross Antony ist wieder am Lerchenberg in Mainz zu Gast. Der Entertainer hat sich sogar etwas ziemlich Großes für die Live-Sendung am Sonntag vorgenommen, wie er bei Instagram verrät. So wird er nicht nur seine neue Single „Willkommen im Club“ präsentieren, sondern auch noch mit gleich zwei Gästen zusammen performen.

----------------------------------------

Die Gäste im „Fernsehgarten“ am Sonntag:

Ross Antony

FASO

Marcella Rockefeller

Andreas Gabalier

Loco Escrito

Johnny Logan

Jannike

Eloy de Jong

Vanessa Neigert

Kelvin Jones

Jonathan Zelter

----------------------------------------

„Weil das nicht alles sein kann, performe ich noch mit FASO und Marcella Rockefeller 'Heller' für Euch“, kündigt der Brite aufgeregt an. Popsänger FASO kann es offenbar kaum mehr erwarten, mit Ross auf der Bühne zu stehen. „Das wird heiß, richtig heiß“, kommentiert er unter dem Instagram-Beitrag. Oh là là!

Doch Ross Antony ist nicht nur zum Musikmachen da. Gemeinsam mit seinem Mann Paul Reeves wird er sich einer „aufwendigen Escape-Room-Challenge“ stellen. Ob ihnen das gelingen wird? Das erfahren wir morgen im ZDF.

Eines steht jedoch schon jetzt fest: Wir dürfen uns darauf gefasst machen, einige Tränchen vor lauter Lachen zu verdrücken. Langweilig wird es mit Ross und Paul nämlich nie.

----------------------------------------

----------------------------------------

Moderiert wird die Gameshow im „Fernsehgarten“ übrigens von ProSieben-Gesicht Steven Gätjen. Der deutsch-amerikanische Fernsehstar hat schon sowohl Spielshows wie „5 Gold Rings“ als auch Quizsendungen wie „Clever abgestaubt“ moderiert.

Na, das klingt doch vielversprechend.