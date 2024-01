„Fernsehgarten“: Star verplappert sich – und lässt unbeabsichtigt die Bombe platzen

Diese Wartezeit, sie scheint schier endlos. Fast vier Monate ist es nunmehr her, dass Andrea Kiewel zuletzt zum ZDF-„Fernsehgarten“ lud. In Hamburg war es damals, die Sonne schien, der Wind blies, aus dem Hafen waren die Schreie der Möwen zu hören. Und Kiwi, die feierte mit Stars wie Santiano, Steffen Henssler oder Olivia Jones.

Wann es endlich mit neuen „Fernsehgarten“-Ausgaben weitergeht? Noch hat das ZDF keine konkreten Termine genannt. Ab dem 1. März können die Fans Tickets kaufen, spätestens dann wird auch klar sein, wann Kiwi endlich wieder vom Lerchenberg grüßen darf.

Erster ZDF-„Fernsehgarten“-Gast gelüftet

Klar ist allerdings schon ein Gast für die kommende Saison. So bestätigte sich Schlager-Legende Bernhard Brink im Interview mit „Schlager.de“ selbst für den ZDF-„Fernsehgarten“. Und nicht nur für diese Show.

„Ich bin im Mai mit einem neuen Album am Start, da werde ich natürlich viel Fernsehen machen. Vom ZDF-‚Fernsehgarten‘ über ‚Immer wieder sonntags‘, sicher auch in der ‚Giovanni Zarrella Show‘. Oder Florian, und so weiter“, verrät der 71-Jährige.

Mehr News:

Oh, da können wir uns ja schon mal freuen. Doch das war noch lange nicht alles, berichtet der einstige „Schlager des Monats“-Moderator. „Es kommt vielleicht noch ein sehr schönes Ding auf mich zu“, so Brink. Welches das sein kann? Hier kannst du mehr erfahren.