„Fernsehgarten“: Bülent Ceylan leistet sich mit Spruch Mega-Fauxpas

Wenn man an Rockmusik denkt, kommen einem nicht sofort der „Fernsehgarten“, das ZDF und Andrea Kiewel in den Sinn. Doch genau das war am Sonntag (25. August) der Fall, als die Show unter dem Motto „Rock im Garten“ stand.

Gewohnt charmant führte Moderatorin Andrea Kiewel durch die Sendung, dieses Mal jedoch mit prominenter Unterstützung von TV-Star und Comedian Bülent Ceylan, der vor allem für seine humorvollen Auftritte bekannt ist. Gleich zu Beginn der Sendung äußerte er jedoch einen Scherz, der völlig fehl am Platz war.

Ereignis überschattet den „Fernsehgarten“

Der „Fernsehgarten“ ist bekannt dafür, gute Laune, Spaß und Unterhaltung zu bieten – mit abwechslungsreichen Spielen, prominenten Gästen und spannenden Bühnen-Performances. Doch am Sonntag überschattete ein tragisches Ereignis in Deutschland die heitere Stimmung: Der Messerangriff in Solingen, bei dem drei Menschen getötet und acht weitere verletzt wurden.

Bereits Schlagerstar Giovanni Zarrella widmete den Angehörigen zu Beginn seiner Live-Show am Samstag (24. August) bewegende Worte. Während Andrea Kiewel gewohnt das Publikum unterhielt, war es Co-Moderator Bülent Ceylan, der mit einem unpassenden Kommentar zum Vorfall in Nordrhein-Westfalen auffiel.

„Fernsehgarten“: Heikle Worte von Bülent Ceylan

Eigentlich wollte der Komiker nur das „Fernsehgarten“-Publikum ansprechen und kommentierte dabei die einzelnen Stadtteile von Mainz, dem Sitz des ZDF und Austragungsort der Sendung. Doch dann sagte er: „Wer ist aus Wiesbaden? Das sind heute die Flüchtlinge, die müssen sich gut benehmen.“ Er lachte selbst über seinen Kommentar, während Kiewel ohne sichtbare Reaktion weiter moderierte.

Dieser Spruch hätte zu keinem unpassenderen Zeitpunkt kommen können, denn: Der Täter des Anschlags in Solingen hat sich inzwischen gestellt – es handelt sich um einen 26-jährigen Mann, der 2022 als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland kam. Ob Ceylans Äußerung Konsequenzen haben wird, bleibt abzuwarten.

Zum Abschluss des „Rock-Fernsehgartens“ stand Bülent Ceylan übrigens selbst noch auf der Bühne und performte einige Songs. Neben ihm traten unter anderem Saltatio Mortis, Royal Republic, Visions of Atlantis und Exit Eden auf.