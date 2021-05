Familie Ritter (RTL): Mutter Karin gestorben – IHR Grab-Besuch empört das Netz

„Wenn man schon mal in Köthen ist...“ – dann kann man auch das Grab von Karin Ritter besuchen, dem einstigen Familienoberhaupt der Familie Ritter? Das dachte sich offenbar auch eine Sängerin und teilte ein Foto des Grabs in ihrer Instagram-Story.

Schnell machte ein Screenshot davon bei Twitter die Runde. Nette Worte fanden allerdings die wenigsten Nutzer. Vielmehr kassierte die Sängerin einen Shitstorm.

Familie Ritter: Annemarie Eilfeld besucht Grab von Karin Ritter

Sängerin Annemarie Eilfeld. Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Eigentlich war Annemarie Eilfeld wegen einer Wellnessbehandlung in Köthen. Das verriet sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story. „Da bekomme ich jetzt meine medizinisch notwendige Behandlung und kann mal wieder ein bisschen abschalten“, erzählt sie.

Die Wellnessbehandlung ließ sie dann offenbar mit einem Spaziergang über den Friedhof ausklingen. Denn schon kurze Zeit später folgte auf die Wellness-Story ein Foto des Grabs von Karin Ritter. Sie starb im Alter von 66 Jahren.

Bekannt wurden sie und ihre Familie durch Stern TV. 26 Jahre lang begleitete ein Team der Sendung die Familie Ritter in Köthen in Sachsen-Anhalt. Eine Familie, die immer wieder durch Verbrechen und rassistische Ausfälle auf sich aufmerksam machte. Und genau das scheint auch den Twitter-Nutzern in Erinnerung geblieben zu sein, die nun den Besuch von Annemarie Eilfeld an Karin Ritters Grad verurteilen.

Twitter-Nutzer mit harter Kritik: „Unnötig“

Erstmal die Nazi-Oma aus dem TV am Grab besuchen, die ihre Kinder zu asozialen, gewalttätigen Nazis erzogen hat.

Schön.

Ja, über Tote soll man nicht schlecht sprechen, man muss schlechte Menschen aber auch nicht unnötig abfeiern & glorifizieren.

MEINE MEINUNG!!!111!!! pic.twitter.com/EEXTl9IIPa — Infoluencer (@infoluencer) May 18, 2021

So reagieren Twitter-Nutzer:

„Unnötig, das Grab zu besuchen, viel unnötiger, davon ein Bild zu machen. Und das dann in die Story zu posten?“

„War ihre Kommentar Funktion immer schon eingeschränkt oder kriegt die Dame gerade nicht so freundliche Nachrichten….Schade meine Nachricht kann sie nicht lesen“

„Und ich dachte, nach dem Sommerhaus der Stars könne mich Annemarie Eilfeld nicht mehr negativ überraschen...“

„Wow, ich hätte nicht gedacht, dass sie mir nach dem Sommerhaus noch unsympathischer werden könnte“

+++Familie Ritter aus „Stern TV“: Enkelin gibt dramatischen Einblick – „Schäme mich für diese Familie“+++

Aber was sagt eigentlich Annemarie Eilfeld selbst zu ihrem Besuch am Grab? Bei Instagram ist noch keine Antwort zu finden. Auf Nachfrage von RTL erklärt die Sängerin jedoch, dass ein Bekannter von ihr auf dem Friedhof begraben sei. Das Grab von Karin Ritter habe sich in der Nähe befunden.

„Egal, was sie für ein Mensch war oder zu sein schien, finde die Menschlichkeit sehr bewegend, die ihr im Tod entgegengebracht wird“, zitiert RTL die Sängerin. (abr)