Familie Ritter (RTL): TV-Nazi Norman Ritter stirbt im Alter von 40 Jahren

TV-Nazi Norman Ritter ist tot. Die meisten dürften ihn und seine Familie aus der „Stern TV“-Doku kennen. Familie Ritter aus Köthen wurde mehr als 25 Jahre lang von den Kameras begleitet und machte immer wieder durch Verbrechen und rassistische Ausfälle auf sich aufmerksam. Nachdem Familienoberhaupt Karen vor rund vier Jahren verstorben ist, trauert die Familie nun um Norman Ritter.

Familie Ritter (RTL): Norman Ritter ist tot

Nachdem die Nachricht im Netz kursierte, herrscht nun Gewissheit: TV-Nazi Norman Ritter ist tot. Laut seinem Bruder René ist er am Mittwochabend um 20.40 Uhr im Krankenhaus in seiner Heimat Köthen in Sachsen-Anhalt gestorben, wie er gegenüber „Bild“ bestätigt.

+++ Nazi-Familie Ritter aus Köthen: Was wurde aus Norman und Rene? Die Spur führt nach NRW +++

René gibt bekannt, woran sein Bruder im Alter von 40 Jahren gestorben ist. Wie es scheint, erlag Norman den Folgen seiner jahrelangen Alkoholsucht und starb an „Wasser im Herzen“. „Sein Herz hat nicht mehr mitgemacht“, sagt René und zeigt sich schwer getroffen von dem Verlust seines Bruders.

„Es ist ein harter Schlag“

Norman Ritter soll es bereits seit Längerem nicht gut gegangen sein. Er soll sogar in der Entzugsklinik gewesen sein, wo die Ärzte ihm nur noch ein Dreivierteljahr zu leben gegeben haben. „Dennoch hat niemand damit gerechnet, dass es so schnell geht“, so ein Freund der Familie Ritter.

+++ „Hartz und herzlich“: Nach RTL2-Ausstrahlung herrscht bittere Gewissheit +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Es ist ein harter Schlag für mich. Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert, dass ich nicht mehr jederzeit zu ihm kann“, erklärt der Bruder des Verstorbenen. Jetzt müsse er sich um einen Grabstein kümmern und den Verlust seines Bruders erst einmal verkraften.