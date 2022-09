Evelyn Burdecki: Fauxpaus auf dem Oktoberfest – sie lässt ganz tief blicken

Echt, echter, Evelyn Burdecki! Der TV-Star ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und sich den Fans und Zuschauern diverser Formate stets authentisch zu zeigen. Auch im Rahmen des Oktoberfestes bewies Evelyn Burdecki jetzt erneut, dass ihr wohl kaum etwas peinlich ist. Weil ihr Dirndl zu eng war, ließ sie nämlich ganz tief blicken.

Evelyn Burdecki mit offenem Dirndl zum Oktoberfest – das steckt dahinter

Am Montag (19. September) zeigte sich Evelyn Burdecki auf dem Weg zum Volksfest in München, meldete sich in der Instagram-Story live aus dem Taxi bei ihren Followern. Dabei fiel vor allem eines auf: Die Korsage ihres Dirndls steht sperrangelweit offen, unter dem weißen Bustier blitzt blanke Haut hervor.

Evelyn Burdecki auf dem Oktoberfest 2022. Foto: IMAGO / APress

Der Grund: Die 34-Jährige hatte beim Frühstück zu gut zugegriffen, sich eine ordentliche Grundlage für die Wiesn geschaffen. Die ehemalige Dschungelkönigin sieht das jedoch gelassen: „Wenn ich jetzt gleich über die Wiesn laufe mit den Mädels, dann macht man ja automatisch auch Sport und dann kriege ich die Knöpfe bestimmt wieder zu“, ist sie sicher.

Evelyn Burdecki: „Fühle mich, wie vom Auto überrollt“

Sorgen macht sich die Düsseldorferin dagegen eher um ihre Party-Kondition. „Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie vom Auto überrollt“, gesteht sie weiterhin in ihrer Story. Schließlich hatte Evelyn am Sonntag in ihren 34. Geburtstag reingefeiert und es unter anderem mit Cathy Hummels bis 4 Uhr morgens ordentlich krachen lassen.

Mehr zu Evelyn Burdecki:

„Ich weiß nicht, wie andere das machen, aber für mich ist es schon anstrengend, den zweiten Tag auf dem Oktoberfest rumzuhängen“, lacht sie. Doch alleine das bessere Wetter am Montag ist es dem Reality-Star wert, schließlich habe sie Evelyn Burdecki am Sonntag mit den anderen Frauen noch die „Bäckchen abgefroren“.