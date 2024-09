Esther Sedlaczek: Kurz nach „Die große Maus-Show“ herrscht bittere Gewissheit

Die ARD setzte am Samstagabend (31. August) mal wieder voll und ganz auf eine Quiz-Show. Bei „Die große Maus-Show“ wurde wieder mitgerätselt und mitgefiebert.

Um Punkt 20.15 Uhr begrüßte Moderatorin Esther Sedlaczek das Publikum und startete gemeinsam mit ihren prominenten Gästen in den Abend. Doch konnte man sich mit dem Format tatsächlich gegen die Konkurrenz durchsetzen?

Esther Sedlaczek präsentiert „Die große Maus-Show“

Es war das erste Mal, dass die ARD-Sendung „Frag doch mal die Maus“ unter dem neuen Namen „Die große Maus-Show“ ausgestrahlt wird. Am Samstagabend begrüßte Esther Sedlaczek ihre Gäste Annette Frier, Felix Neureuther, Christoph Maria Herbst, Wincent Weiss, Jana Ina Zarrella und Smudo.

In Dreier-Teams spielten die Promis an diesem Abend um 25.000 Euro für den guten Zweck. Und das scheint einige Menschen begeistert zu haben. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schalteten insgesamt 2,52 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit in der ARD ein. Trotz starker Zahlen gibt es allerdings auch einen Wermutstropfen für Esther Sedlaczek und ihr Team.

Esther Sedlaczek muss sich geschlagen geben

Die schlechte Nachricht an diesem Abend: Mit 2,52 Millionen Zuschauer erreicht man so wenig Menschen wie noch nie. Das kann einerseits an den sommerlichen Temperaturen am Samstagabend liegen oder andererseits an der starken Konkurrenz.

Den Primetime-Sieg holte sich nämlich das ZDF mit dem Film „In Wahrheit – Zwischen Recht und Gerechtigkeit“, wo insgesamt 4,16 Millionen Menschen zuschauten. Da können Esther Sedlaczek und die ARD an diesem Abend leider nicht mithalten.

Sendung verpasst? Die ARD zeigt „Die große Maus-Show“ nach der TV-Ausstrahlung auch online in der Mediathek.