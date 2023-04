ESC 2023: Panne bei Eröffnungsevent! König Charles III. sorgt für Lacher

Eine Woche nach der großen Krönungszeremonie von König Charles III. sind die TV-Kameras erneut auf Großbritannien gerichtet, denn am 13. Mai findet hier der ESC 2023 in Liverpool statt. Für Deutschland mit dabei ist die Dark-Rock-Band Lord of the Lost mit ihrem Song „Blood & Glitter“. Damit finden gleich zwei Mega-Events in kürzester Zeit statt und in beiden spielt König Charles III. eine Rolle.

Zur großen Eröffnungszeremonie am Mittwoch (26. April) ließen es sich der Monarch und seine Gemahlin Camilla nicht nehmen, persönlich vorbeizukommen. In der ESC-Halle angekommen, wartete auch gleich eine wichtige Aufgabe auf die beiden. Wobei König Charles III. bei der Umsetzung unfreiwillig für Lacher sorgte.

ESC 2023 – König Charles III. soll Event eröffnen

„Die ESC-Arena in Liverpool ist beleuchtet – dank Ihrer Majestäten, dem König und der Königin Gemahlin“, schreibt „BBC Eurovision“ auf seinem offiziellen Instagramkanal zu einem Video von Charles und Camilla. Die beiden sollten durch das Drücken eines großen pinken Knopfes die Lichter im Saal anschalten.

Das Video zeigt, wie das Königspaar einen Countdown abwartet, um anschließend ihrer Aufgabe nachzukommen. Bei „Vier“ bringt sich Camilla schonmal in Position. König Charles III. hingegen wartet noch einen Moment, bevor er zum Drücken ansetzt. Doch sein Versuch, ganz galant mit dem rechten Zeigefinger den Knopf zu drücken, geht buchstäblich daneben.

König Charles III. sorgt für Lacher

Während seine Gemahlin zielsicher mit der flachen Hand den Auslöser betätigt, tippt Charles gnadenlos neben den Knopf. Bedenkenlos vollzieht er die Handlung, ohne damit irgendeine Reaktion hervorzurufen. Für das Lichtermeer, das anschließend die Halle erleuchtet, ist ausschließlich Camilla verantwortlich.

Mehr News:

Der kleine Patzer bleibt bei den Royals-Fans auf Instagram nicht unentdeckt. „Zu lustig“, „Camilla hat den Tag gerettet“, „Armer Charles, er hat den Knopf verfehlt“, „Ich lache mich kaputt, Charlie hat den Knopf total übersehen“, sind nur einige der Kommentare unter dem Video.