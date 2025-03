ARD-Star verkündet Rückkehr – Baby-Pause offiziell vorbei

Dreizehn Jahre lang schlüpfte der Schauspieler in die Rolle des Hauptkommissars in der ARD-Krimireihe „Mordkommission Istanbul“. Vor seiner Auszeit widmete er sich darüber hinaus auch anderen Projekten. Nachdem Erol Sander 2021 zum letzten Mal die Rolle des Kommissars Mehmet Özakin gespielt hat, nahm er an der beliebten RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil und wirkte als Bösewicht Frank Giese in der RTL-Vorabendserie „Alles, was zählt“ mit. Sein wohl bis dato größtes Projekt stand ihm damals aber noch bevor!

Der ARD-Star gründete gemeinsam mit seiner Partnerin Rebecca Oehlmann seine eigene kleine Familie. Seit Februar 2023 sind die beiden ein Paar. Im April 2024 machte Töchterchen Romy ihr Liebesglück perfekt. Nach rund einem Jahr zieht es ihn nun ans Filmset zurück.

ARD-Star wagt Neuanfang

Am Samstag (15. März) feiert Erol Sander sein Comeback vor der Kamera. Fans, die auf eine Rückkehr von Kommissar Özakin hoffen, werden jedoch enttäuscht. ARD-Bekanntheit Erol Sander widmet sich neuen Projekten. Fünf Wochen lang dreht er für einen neuen Kinofilm namens „Im Zeichen des Drachen“. Die BILD schreibt, dass die Dreharbeiten zunächst in der Drachenhöhle Furth nahe Regensburg stattfinden. Inhaltlich geht es in dem Film nämlich um eine gefährliche Drachensekte.

„Ich spiele einen ehemaligen Kommissar, der durch einen Einsatz taub wurde und deshalb aus dem Dienst ausgeschieden ist“, verrät er gegenüber der Zeitung. Das Erlernen von Gebärdensprache stellt Erol Sander dabei gewaltig auf die Probe: „Das ist ganz schön kompliziert, ich fuchtle gerade viel in der Luft herum.“

ARD-Bekanntheit widmet sich neuen Projekten

Freud und Leid liegen nah beieinander – obwohl der Schauspieler sich sehr auf diese neue Herausforderung freut, stellt es ihn zugleich auf eine harte Probe. Erol Sander wird erstmals für einen längeren Zeitraum von seiner Partnerin und der gemeinsamen Tochter getrennt sein. Er selbst sagt: „Sie ist unglaublich süß und wenn ich jetzt drehe, werde ich sie und Rebecca sehr vermissen.“ Regelmäßige Familienbesuche in der Heimat sind daher bereits geplant.

Die Gründung einer eigenen Familie war sowohl für Sander als auch für seine Partnerin der Beginn eines neuen Kapitels. Beide haben bereits Kinder aus vorherigen Beziehungen. Während Rebecca Oehlmanns neunjährige Tochter Layla gemeinsam mit ihrer Mutter und Erol Sander in Köln wohnt, leben seine beiden Söhne, der 21-jährige Marlon und der 14-jährige Elyas, bei seiner Ex-Frau Caroline Goddet in Paris.