Elyas M’Barek: Überfall in den eigenen vier Wänden! „Albtraum“

Schauspieler Elyas M’Barek führt ein Leben, von dem viele träumen – er sieht gut aus, ist erfolgreich im Job und lebt glücklich mit seiner Ehefrau zusammen. Doch auch ein Elyas M’Barek ist vor den großen Gefahren des Lebens nicht geschützt. So musste der „Fack ju Göhte“-Star ein traumatisches Erlebnis machen, als er in den eigenen vier Wänden von einem Einbrecher überrascht wurde.

Elyas M’Barek: Überfall im Schlaf!

Gemeinsam mit seiner Frau Jessica lebt Elyas M’Barek vor allem im US-Staat New York, doch auch auf der Sonnen-Insel Ibiza besitzt das Paar ein Domizil. Und genau dort musste der 41-Jährige vor einiger Zeit einen Schock verkraften: Während er schlief, verschaffte sich ein Einbrecher Zugang in das Haus!

„Ich wache nachts auf – und auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer“, beschreibt M’Barek die Situation in dem Podcast „Enter Sandmann“ mit Comedian Oliver Polak. Erst habe er gar nicht gewusst, was überhaupt los ist, bis er realisiert, dass seine Frau tief und fest neben ihm schläft. Ihm wurde klar: „Das ist nicht meine Frau. Total schlaftrunken sag‘ ich so ‚Hallo‘ – und die Tür geht wieder zu. Es war so ein Albtraum.“

Elyas M’Barek hat sich „irgendein Messer geschnappt“

Plötzlich ist der Schauspieler hellwach, springt aus dem Bett auf und schnappte sich „in der Küche irgendein Messer“, während er die Polizei rief, „weil ich wusste: Da ist jemand“. Beim Rundgang durch sein Haus bemerkte M’Barek, dass eine Seitentür aufgebrochen worden war, den Einbrecher selbst trifft er jedoch nicht mehr an.

Schnell stellte sich heraus, dass der Täter immerhin nur ein bisschen Bargeld aus dem Portemonnaie gestohlen hatte, deutlich teurere Gegenstände (zum Beispiel ein Laptop) waren auch nach dem Einbruch noch da.

Für Elyas M’Barek bleibt die Sache dennoch „ein richtig traumatisches Erlebnis“, aus dem er auch seine Lehre gezogen hat. Hatte der Schauspieler die Alarmanlage an seinem Haus bisher immer deaktiviert, wenn er selbst vor Ort war, lässt er sie jetzt nachts eingeschaltet.