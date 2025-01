Elton: Am Sonntagmorgen verkündete RTL die erlösende Nachricht

Das „Dschungelcamp“ wirft seine Schatten voraus. Am 24. Januar 2024 geht die beliebteste Realitysendung Deutschlands endlich in die nächste Runde. Mit dabei sind dann Stars wie Lilly Becker, Anna-Carina Woitschack oder auch Sam Dylan. Um den Fans die Wartezeit ein wenig zu versüßen, spickte RTL die Show „Eltons 12“ von und mit Stefan Raabs ehemaligen Showpraktikanten Elton mit allerlei ehemaligen Dschungelstars.

Prince Damien, Danni Büchner, Gisele Oppermann, Thorsten Legat, Kader Loth, Fabio Knez, Mike Heiter, Lucy Diakovska, Gigi Birofio, Larissa Marolt , Giulia Siegel und Filip Pavlovic traten bei Elton an. Am Ende konnte sich Prince Damien, Dschungelkönig von 2020, gegen Finalistin Lucy Diakovska im Ein-Pin-Bowling durchsetzen und stand am Ende 100.000 Euro reicher auf dem Sieger-Podest. Doch kam die Show auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut an?

Die Dschungel-Stars 2025:

Timur Ülker

Yeliz Koç

Pierre Sanoussi-Bliss

Alessia Herren

Lilly Becker

Nina Bott

Sam Dylan

Edith Stehfest

Jörg Dahlmann

Anna-Carina Woitschack

Maurice Dziwak

Jürgen Hingsen

Elton und RTL im Quotenglück

Und wie. Am Sonntagmorgen (5. Januar 2024) verkündete RTL die erlösende Quoten-Nachricht in einer Mitteilung. „2. Ausgabe von ‚Eltons 12‘ mit den Dschungelstars holt starke Quoten“, hieß es dazu von RTL. Und weiter: „Bei den Zuschauern 14-59 Jahre holte die von Elton moderierte Event-Show 8,9 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 10,8 Prozent. Durchschnittlich 1,42 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahre (MA: 7,0 Prozent) waren an den Bildschirmen dabei.“

Gute Quoten zwar, doch mit der Leistung lag Elton deutlich hinter „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume, der sich bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern klar behaupten konnte. Immerhin jedoch konnte man ProSieben in die Schranken weisen. Das „TV Total – Promi Wrestling“ konnte bei den 14 bis 49 Jahre alten Zuschauern gerade einmal 0,4 Millionen Menschen vor die TV-Geräte locken. Ein Marktanteil von 8,9 Prozent. Und wir sind uns sicher: Wenn das „Dschungelcamp“ erst einmal startet, dürfte der Blick auf die Quoten von RTL ein richtig guter werden.