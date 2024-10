Elena Miras privat: „Behindert“ und „dumm“ – SO steht sie zu ihrem Ex Mike Heiter

Egal bei welcher TV-Show Elena Miras antanzt, sie bringt eine ordentliche Ladung Temperament und Feuer mit. Mit ihrer direkten Art eckt Elena Miras als Kandidatin im Reality-TV so gut wie immer an – und das auch noch gezielt. Durch ihr Konflikt-Potenzial ist im „Dschungelcamp“ oder bei „Promi Big Brother“ für jede Menge Drama garantiert. Doch wie tickt Elena Miras eigentlich privat?

Kaum ein Promipaar ist im Reality-TV so bekannt geworden wie Elena Miras und Mike Heiter. Doch das nicht etwa für ihre romantische Liebesbeziehung, sondern einen scharfen Rosenkrieg. Ob als Ex-Partner oder Promipaar – die beiden scheinen immer eine offene Rechnung miteinander zu haben. Wieso es bei Elena Miras und Mike Heiter privat kracht, verraten wir dir.

Elena Miras privat: Das Beziehungs-Drama mit Mike Heiter nimmt kein Ende

Elena Miras wurde am 25. April 1992 in der Schweiz geboren und hat spanische Wurzeln. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete Elena Miras als Account-Managerin für einen Schweizer Telefonanbieter, bevor sie diese Karriere fürs Reality-TV an den Nagel hängte. Im Jahr 2017 lernten sich Elena Miras und Mike Heiter bei der Dating-Show „Love Island“ kennen und kommen privat zusammen. Schon ein Jahr später kam das gemeinsame Kind von Mike Heiter und Elena Miras, eine Tochter namens „Aylen“, am 1. August auf die Welt. Bei ihrer „Sommerhaus der Stars“-Teilnahme beginnt die Liebesbeziehung im Jahr 2019 zu brechen. Immer wieder drückt Elena Miras ihrem Freund Mike harte Sprüche und Beleidigungen – er sei „dumm“ und „behindert“, drohte ihm sogar mit der Trennung. Trotz aller Spannungen geht Elena Miras mit Mike als Gewinnerin aus der Show.

Im Jahr 2020 wird die Drohung Wahrheit: Das Promipaar Elena Miras und Mike Heiter trennt sich. Doch auch nach der Trennung herrscht Krieg beim Ex-Promipaar – Tochter Aylen steht im Mittelpunkt der Geschichte. Mike Heiter wohnt in Essen, Elena Miras ist Schweizerin. Die Distanz macht das Co-Parenting ziemlich unmöglich. Während Elena Miras ihrem Ex vorwirft, er würde sich nicht um Aylen kümmern, sagt Mike, sie würde ihm seine Tochter vorenthalten. Ein Zuschauer schwärzte Elena Miras privat sogar beim Jugendamt als schlechte Mutter an. Im Privaten fliegen also die Fetzen – öffentlich treffen Mike Heiter und Elena Miras 2024 bei „Promi Big Brother“ aufeinander. Was die Schweizerin im Vorfeld über ihren Ex sagt? „Ich bin nicht böse auf ihn. Ich scheiß auf ihn.“

Zwischen Mike Heiter und Elena Miras fliegen die Fetzen. Foto: IMAGO/nicepix.world

Sex vor der Kamera: Die „Promi Big Brother“-Kandidatin weiß, wie es geht

Schon mit ihrem ersten Reality-Auftritt bei „Love Island“ ließ Elena Miras es krachen. Eigentlich bändelte die Schweizerin in der Show mit Jan Sokolowsky an, sie wurden intim miteinander und hatten sogar Sex vor der Kamera! Nackt sah man Elena Miras bei „Love Island“ jedoch nicht – die TV-Kandidatin weiß, welche Seiten sie von sich zeigt. Mit Jan Sokolowsky verließ Elena Miras die Insel, doch schon drei Tage nach dem Finale war privat Schluss. Danach sah mal Elena Miras im „Dschungelcamp“, bei „Promis unter Palmen“ und als Gewinnerin bei „Kampf der Reality-Stars“. Über das Vermögen von Elena Miras ist nichts bekannt, für ihre Teilnahme bei „Promi Big Brother“ dürfte sie laut Experten eine Gage von 20.000 Euro erhalten.

Elena Miras privat: In der Vergangenheit hatte die „Promi Big Brother“-Kandidatin schwer zu kämpfen

Im „Dschungelcamp“ ließ Elena Miras eine Bombe nach der nächsten platzen und sorgte für ordentlich Stress mit Dani Büchner. Doch auch eine schockierende, private Nachricht machte Elena Miras: Die Kandidatin gab bekannt, vor der Show nur 45 Kilo gewogen zu haben. Sie war in Depressionen und eine Essstörung verfallen. Für ihre Tochter Aylen habe sie sich Hilfe und eine Therapie gesucht, den Kampf schließlich gewonnen. Auf Instagram zeigt sich Elena Miras mittlerweile wieder glücklich mit ihrer Tochter Aylen. Sogar eine eigene Bikini-Marke hat sie nach Aylen benannt.

Weder mit Jan Sokolowsky noch Mike Heiter wollte es in der Liebe klappen. Seit 2021 ist Elena Miras mit dem Schweizer Rapper Xellen7, bürgerlich Leandro Teixeira, zusammen. Mit ihm lebt die Schweizerin in einem Haus in Zürich, die Beziehung hält Elena Miras aber privat. Obwohl sie mit Mike Heiter abgeschlossen zu haben scheint, dürfte es aber nochmal zu Spannungen kommen, wenn Elena Miras bei „Promi Big Brother“ auf seine neue Partnerin Leyla Lahour trifft und Tochter Aylen erneut Thema wird.

