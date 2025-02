Edith Stehfest privat: Nach Drogen und Psychiatrie ließ sie ihren Mann zurück

Mit ihrem Mann und GZSZ-Star Eric Stehfest ist Edith Stehfest in der Musikszene als DJ unterwegs. Doch auch mit ihrem außergewöhnlichen Lebensstil polarisiert Edith Stehfest oft. Im Reality-TV feierte Edith Stehfest ihr Debüt im „Sommerhaus der Stars“ an der Seite ihres Ehemanns. Im Jahr 2022 legte Eric Stehfest einige Details im Dschungelcamp offen. Doch wie tickt Edith Stehfest eigentlich privat?

Wenn Edith Stehfest im Jahr 2025 zu „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ geht, könnten weitere Informationen über ihr privates Leben an die Öffentlichkeit kommen. Doch einiges ist bereits über Edith Stehfest bekannt! Worauf du dich beim Dschungelcamp 2025 einstellen solltest, erfährst du hier.

Edith Stehfest privat: Schon in ihrer Jugend griff sie zu harten Drogen

Die Sängerin Edith Stehfest, früher Rücker, wurde am 8. August 1995 in Leipzig geboren, wo sie mit zwei Schwestern groß geworden ist. Edith Stehfest ist die Tochter des berühmten TV- und Theaterschauspielers Guido Lambrecht und der Musikerin Pina, die jedoch nie heirateten und sich schon früh trennten, so die Informationen von „vip.de“. Schon früh wurde ihre Leidenschaft für Musik geweckt. Als Kind lernte Edith Stehfest privat verschiedene Instrumente wie Blockflöte, Klavier und Gitarre. Später nahm Edith Stehfest am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil und machte nach der Schule eine Ausbildung an der Musikhochschule „Johann Sebastian Bach“ in Leipzig. Mit 16 Jahren wurde Edith Stehfest ein Teil der Leipziger Techno-Szene, begann harte Drogen wie Crystal Meth zu nehmen und war ab da an jahrelang drogenabhängig, wie der MDR berichtete.

Unter dem Künstlernamen „Lotta Laut“ veröffentlichte Edith Stehfest im Jahr 2019 ihr Debütalbum „Exit“. Nicht nur mit ihrem Drogenkonsum, sondern auch mit dem Thema Sexualität geht Edith Stehfest öffentlich aufklärend um, sprach bei „Stern TV“ über Transsexualität. Privat ist Edith Stehfest bisexuell. Im Jahr 2023 veröffentlichte Edith Stehfest ihr Album „Regenbogenhaut“ unter ihrem bürgerlichen Namen. Edith Stehfest wurde außerdem mit ADHS und Autismus diagnostiziert, auf Instagram teilt sie private Einblicke in ihr außergewöhnliches Leben. Im Jahr 2024 machte Edith Stehfest beim Format „Dirty Words“ mit, wo sie mit drei anderen Frauen unter anderem Sexpartys besuchte, an Erotik Workshops teilnahm und mit einer Porno-Produzentin sprach, um sich selbst besser kennenzulernen.

Edith Stehfest und Eric Stehfest: Für sie ist er „bereit zu sterben“

Welche Beziehung führen Eric und Edith Stehfest zusammen? Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Im Jahr 2014 lernte Edith den GZSZ-Star Eric Stehfest kennen, als sie den Gesang für einen Song aufnahm, den der Schauspieler in einem Kurzfilm verwenden wollte. Er verliebte sich also zuerst in die Stimme von Edith Stehfest, bevor er sie zu Gesicht bekam und sie privat kennenlernte. Im Interview mit dem MDR sagte Eric Stehfest, dass er eigentlich geplant hatte, single zu bleiben, da er als Schauspieler so erfolgreicher sei. Die 19-jährige Edith war damals drogenabhängig – er hatte seine Crystal Meth Sucht gerade bezwungen. Beim Anblick der Musikerin dachte er: „Da ist etwas, dafür wäre ich bereit zu sterben“. Als er ein Tütchen voller Drogen fand, stellte er klar, dass ein Kennenlernen nur funktionierte, wenn sie einen Entzug machen würde. Nachdem Edith ihre Sucht bekämpft hatte, heiratete sie Eric Stehfest privat im Jahr 2015. Als Zeichen ihrer Liebe ließen Eric und Edith Stehfest sich privat außerdem identische Tattoos machen: „Dabei zusehen, wie der andere Schmerzen erträgt, sorgte für mehr Verständnis für den anderen.“

In ihrem gemeinsamen Buch „9 Tage wach“ beschreibt das Paar seine jahrelange Abhängigkeit und den Kampf gegen die Sucht. Außerdem legten Eric und Edith Stehfest offen, wie sie ihre Ehe privat gestalten – ihre bisexuelle Seite will der Schauspieler seiner Frau nicht verbieten. Auf Instagram teilte Edith Stehfest aber, dass sie ihr Familienglück niemals durch ihre Freiräume gefährden würde. Privat haben Edith und Eric Stehfest zwei Kinder. Im Jahr 2016 wurde Sohn Aaron Amadeus geboren, 2021 folgte Tochter Aria Litera. Kurzzeitig gründeten Edith und Eric Stehfest im Jahr 2020 eine Band mit zwei weiteren Mitgliedern, 2024 sind sie überwiegend als DJ-Duo unterwegs. Nachdem Eric Stehfest 2022 im Dschungelcamp auf dem zweiten Platz landete, zog er ein Jahr später gemeinsam mit Edith Stehfest ins „Sommerhaus der Stars„, mussten jedoch schon als zweites Paar gehen. Bei VOX bekam das DJ-Duo außerdem eine eigene Reihe in der Dokuserie „Wo die Liebe hinfällt“.

Als sie schwanger wurde, erreichte Edith Stehfest die schockierende Nachricht. Foto: IMAGO/Future Image

Edith Stehfest privat: Anruf vom LKA löste Schockzustand aus

Als das LKA im Jahr 2018 bei Edith Stehfest anrief, sorgte das bei der Musikerin für einen großen Schockzustand – plötzlich sollte sie auf die Wache, wie Eric Stehfest seinen Mitcampern 2022 im Dschungelcamp verriet. Im Alter von 23 erfuhr Edith Stehfest, dass sie als 17-Jährige in einer Wohnung in Leipzig vergewaltigt worden war. Der Täter hatte ihr K.o.-Tropfen verabreicht und die Tat gefilmt. „Sie wusste das nicht mehr“, erklärte Eric Stehfest bei RTL. Als der Täter in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, fand man einen USB-Stick in seiner Tasche, auf dem mehrere pornografische Inhalte gespeichert waren. Auf der Wache wurde Edith Stehfest privat dazu aufgefordert, sich das gesamte Video anzusehen. Zwei Jahre später kam es zum privaten Prozess, den Edith Stehfest hochschwanger miterleben musste. Verurteilt wurde der Täter zu einer drei Jahre und vier Monate langen Haftstrafe. Das Urteil: Vergewaltigung, Körperverletzung und Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten. Nur eine von vielen Belastungen, die das Paar ertragen musste.

Denn auch Eric Stehfest hat sein Laster zu tragen. Der Mann von Edith Stehfest leidet privat unter paranoiden Wahnvorstellungen und wurde im Jahr 2024 in eine ambulante Psychiatrie eingewiesen, wo er seine Schizophrenie behandeln lässt. Ein Grund, aus dem der GZSZ-Star auch seine Teilnahme beim „Fame Fighting 2“ absagen musste. Im selben Jahr zog Edith Stehfest aus der gemeinsamen Wohnung im Eichsfeld aus, woraufhin Trennungsgerüchte die Runde machten. Trotz räumlicher Trennung sind Edith und Eric Stehfest 2025 immer noch ein Paar. Der Grund: Edith Stehfest sehnte sich nach einem privaten Rückzugsort, will ihre Selbstliebe wiederfinden und auch Eric die Chance geben, aus eigenem Antrieb zu handeln. Während Edith Stehfest auf einer Pferderanch Erholung findet, kümmert sich der psychisch-kranke Familienvater um die gemeinsamen Kinder. Auch der kurzzeitige Umzug in den australischen Busch wird für die Familie darum keine neue Herausforderung – es bleibt schließlich alles beim Alten. Jetzt ist Edith Stehfest an der Reihe, im Dschungelcamp die privaten Details auszupacken.

Was Edith Stehfest privat erlebt hat, weißt du jetzt. Doch wie sieht es mit den anderen Teilnehmern bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ aus? Bei uns erfährst du auch, wie Jürgen Hingsen tickt.

Anmerkung der Redaktion: Drogen Der Konsum von Drogen ist enorm gefährlich, er kann abhängig machen und der Gesundheit massiv schaden. Wenn du für dich oder eine Person in deinem Umfeld Hilfe benötigst, wirst du unter anderem bei der Notfall-Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung fündig: 01806 313031 (kostenpflichtig: 0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz).

Zum Schutz der Betroffenen und ihrer Angehörigen berichten wir normalerweise nicht über Taten von sexualisierter Gewalt, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wenn du oder ein Mensch in deinem Umfeld Opfer von sexualisierter Gewalt wurde, erhältst du bei der Notruf-Hotline der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ( 0800 – 22 55 530) sowie beim Hilfe-Telefon des Bundesamts für Familie (116 016) Hilfe. Bei den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs handelt es sich um einen Arbeitsstab der Bundesregierung.

