„Du gewinnst hier nicht die Million“: Wildes Chaos vor Free-TV-Sendung

Am Mittwochabend (12. Februar 2025) startet bei RTL eine besondere TV-Unterhaltung für Stefan Raab-Fans. So ist Stefan Raabs Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ nach der Winterpause zurück im Free-TV. Dabei punktet das Format durch zwei prominente Gäste, die unterschiedlicher nicht sein können. Moderatorin Barbara Schöneberger und Grünen-Politiker und Wirtschaftsminister Robert Habeck werden mit Entertainer Stefan Raab unterhaltsame Gespräche führen.

Doch wer die Sendung kennt, weiß, dass es dabei nicht bleiben wird. So wird Raab nicht nur Moderator sein, sondern sich auch mit einem anderen Kandidaten in hitzigen Quiz- und Wettkampfrunden duellieren. Schon bevor die Show im Live-Fernsehen ausgestrahlt wird, können sich die Zuschauer kaum zurückhalten. Dabei überhäuft sich eine Welle von Reaktionen, die unterschiedlicher nicht sein können.

„Du gewinnst hier nicht die Million“: Gäste könnten unterschiedlicher nicht sein

Am 28. Januar verkündete Stefan Raab voller Stolz auf Instagram, dass „Du gewinnst hier nicht die Million“ bald zurück ins Live-Fernsehen kommt. Er schrieb: „FÜR ALLE! Ab dem 12. Februar! Immer mittwochs um 20:15 Uhr! Bei RTL und im Preview auf RTL+!“

Obwohl die Ausstrahlung noch in weiter Ferne lag, löste seine Ankündigung eine riesige Reaktion aus. Alles in allem bekam es Stefan Raab mit einer Welle an Kommentaren zu tun. Doch was genau bewegt die Zuschauer dabei? In den Kommentaren lassen sich viele verschiedene Meinungen zum TV-Comeback finden – sowohl positive als auch negative.

Besonders zur ersten Sendung haben viele bereits eine klare Haltung. Ein zentraler Streitpunkt scheint die Auswahl der Gäste zu sein. Doch was genau stört die Zuschauer an den prominenten Gästen wie Robert Habeck und Barbara Schöneberger? Ein Blick auf die Kommentare liefert interessante Einblicke in die Gründe.

„Du gewinnst hier nicht die Million“: TV-Comeback löst Reaktionen aus

Hier ein Auszug der Kommentare:

„Echt peinlich, aber noch jemandem wie Habeck eine Bühne zu bieten. Damit direkt raus – obwohl ich echt ein Fan war.“

„Nur doof, dass in der ersten Sendung Habeck sein wird. Das finde ich nicht gut und ein Politiker hat in so einer Sendung nichts zu suchen, gerade im Wahlkampf […] “

„Robert Habeck zu Gast? Mit diesem Herren will ich keine Sendung gucken. Sorry. Schade Stefan, ich schaue deine Shows echt gern, aber nicht Politikern bitte diese Plattform geben.“

„Jetzt geht er richtig viral. Einfach nur toll, dass du wieder da bist. Egal, ob normal oder plus: Dein Programm ist Pflicht.“

„Na endlich, ich freue mich darauf!“

„Stefan ist einfach der Beste. Endlich macht das Fernsehen wieder Sinn!“

„Es wurde aber auch Zeit!“

„Also Stefan: Schön, dass du wieder im Fernsehen bist. Aber du hast bei RTL nix verloren. Du gehörst zu ProSieben, mein Freund!“

Schlussendlich erwartet die RTL-Zuschauer am Mittwochabend (12. Februar) zur Primetime um 20.15 Uhr ein unterhaltsamer und abwechslungsreicher TV-Abend. Dabei ist das Format ebenfalls flexibel bei RTL+ abrufbar. Und auch für Menschen, die dem Besuch von Robert Habeck nichts abgewinnen können, sei verraten: Robert Habeck wird noch lange durch einen kuriosen und humorvollen Versprecher in Erinnerung bleiben.