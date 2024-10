Pietro Lombardi: Vor „DSDS“-Finale – RTL fällt Entschluss

Kaum ist die „DSDS“-Saison gestartet, sorgt ein Skandal um Juror Pietro Lombardi (32) für reichlich Wirbel. Die Frage, die nun alle bewegt: Wird der Sänger im Finale der beliebten Castingshow am Jury-Pult sitzen oder nicht? Hintergrund sind heftige Vorwürfe gegen den beliebten Musiker.

In der Nacht des 7. Oktober 2024 kam es zu einem Polizeieinsatz in Lombardis Haus. Der Grund? Ein hitziger Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28), der in einer Anzeige wegen Körperverletzung gipfelte. Die Vorwürfe der häuslichen Gewalt stehen im Raum, doch Lombardis Anwalt Simon Bergmann weist diese entschieden zurück.

„DSDS“-Drama: RTL spricht Klartext

„Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten“, betont Lombardis Anwalt auf Nachfrage der „Bild“.

Die „Druckstellen“ bei Rypa seien nicht auf Lombardi zurückzuführen, versichert Bergmann weiter: „Dementsprechend hat unser Mandant seine Verlobte auch nicht verletzt.“ Während die Staatsanwaltschaft Köln die Ermittlungen aufnimmt, brodelt die Gerüchteküche um „DSDS“.

Was bedeutet das für die aktuelle Staffel? Die bereits abgedrehten Recall-Folgen laufen planmäßig weiter. Und wie sieht es mit dem großen Live-Finale am 9. November aus? Ein RTL-Sprecher äußerte sich gegenüber t-online: „Wir gehen derzeit davon aus, dass Pietro Lombardi am „DSDS“-Live-Finale dabei sein wird.“

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Situation schnell klärt. Schließlich ist Lombardi seit Jahren ein fester Bestandteil der Show und bei den Zuschauern äußerst beliebt.

Die Finalsendung von „DSDS“ läuft am Samstag (9. November) um 20.15 Uhr auf RTL.