DSDS-Jurorin bricht nach Magdeburg-Anschlag in Tränen aus – „Für den Rest ihres Lebens traumatisiert“

Noch immer sitzt der Schock nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg überall auf der Welt tief. Selbst US-Präsident Joe Biden bekundete sein Beileid. Noch immer fragt man sich, wie es dazu kommen konnte und warum fünf Menschen ihr Leben verlieren mussten.

Am Freitag (20. Dezember) fuhr ein aus Saudi-Arabien stammender BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug durch die Absperrung des Weihnachtsmarktes, raste direkt auf die Besucher zu und fuhr 400 Meter weiter. Neben den Todesopfern wurden 200 weitere Menschen verletzt, sie mussten in insgesamt 15 Krankenhäuser behandelt werden.

Viele Menschen zeigten ihr Mitgefühl und platzierten ein Meer aus Blumen und Kerzen um den Tatort in Magdeburg. Und auch einige Promis meldeten sich öffentlich zu Wort, um ihr Beileid zu bekunden. Eine, die nicht nur ihre Trauer öffentlich zum Ausdruck bringt, sondern auch aktiv helfen will, ist Ex-DSDS-Jurorin Katja Krasavice. Sie rührt im Netz mit emotionalen Worten.

DSDS-Star Katja Krasavice weint nach Magdeburg-Anschlag

In ihrer Instagram-Story schrieb Katja Krasavice einen Tag nach dem Anschlag: „Ich saß gestern vor meinem Fernseher und habe geweint… In diesem Land gibt es so viel Armut und Leid, Millionen von Menschen wollen wenigstens jetzt in der Weihnachtszeit ihre Sorgen für ein paar Stunden vergessen und mit ihren geliebten Menschen zusammen Zeit auf dem Weihnachtsmarkt verbringen.“

Tribute to Bambi 2024: Katja Krasavice Foto: IMAGO/Eventpress

Und weiter schreibt sie mit traurigen Worten: „Diese Menschen werden nie wieder Weihnachten und Weihnachtsmärkte mit etwas Schönem verbinden. Diese Menschen sind für den Rest ihres Lebens traumatisiert, vor allem, sobald die Weihnachtszeit beginnt…“

Doch bei ihren Worten bleibt es nicht. Der DSDS-Star möchte den Angehörigen der Opfer und Verletzten helfen. Dafür lässt Katja weiter verlauten: „Ich biete hiermit meine Hilfe an. Die von dem Anschlag betroffenen Familien in Magdeburg meldet euch gerne bei mir. Mein Herz blutet. Wer von euch nicht weiter weiß, wie er Medikamente oder Sonstiges bezahlen kann, ich gebe mein Bestes, für euch da zu sein.“

Anschlag in Magdeburg: Todesfahrer in U-Haft

In der Nacht zu Sonntag wurde der Todesfahrer von Magdeburg in U-Haft genommen.

„Die zuständige Staatsanwaltschaft Magdeburg beantragte einen Haftbefehl wegen Mordes sowie mehrfachen versuchten Mordes, welcher vom Amtsgericht Magdeburg erlassen wurde. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft wegen fünffachen Mordes, mehrfachen versuchten Mordes und mehrfacher gefährlichen Körperverletzung an“, erklärte die Polizei.