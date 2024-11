„DSDS“-Sensation: Selbst bei Dieter Bohlen brechen die Dämme

Kaum zu glauben, aber wahr – während andere Casting-Shows längst das Zeitliche gesegnet haben, hält „DSDS“ seit 2004 die TV-Nation in Atem. Zwar hat sich das Jury-Karussell oft gedreht, doch eines bleibt: unvergessliche Momente, die „Deutschland sucht den Superstar“ zu einer TV-Legende machen. Wir haben für euch die fünf spektakulärsten Highlights aus der Castingshow zusammengefasst.

1. Das Traumpaar Sarah & Pietro

2011 war das Jahr der Liebe: Sarah Engels und Pietro Lombardi fanden zueinander und standen im Finale im Hochzeitsoutfit auf der Bühne. RTL ließ sich nicht lumpen, und die Zuschauer bekamen ein echtes Pärchen-Highlight. Die beiden heirateten später tatsächlich – ein einstiges „DSDS“-Märchen!

„DSDS“: DIESE Momente bleiben unvergessen

2. Dieter Bohlens emotionale Überraschung

Normalerweise eiskalt, vergoss der Pop-Titan 2018 tatsächlich eine Träne. Eine Kandidatin rührte ihn mit ihrer Version von „Liebe kann so weh tun“ derart, dass selbst Dieter Bohlen sentimental wurde. Dabei habe ihre Version der Hitsingle ihn an seine Jugend erinnert, so Bohlen später. Ein seltener Anblick, der in die DSDS-Geschichte einging!

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

3. Wendler-Gate: Ein Skandal sondergleichen

2021 sorgte Michael Wendler für Aufruhr als Jury-Mitglied. Seine Verschwörungstheorien führten zum Rauswurf, und seine Kommentare zu Corona-Maßnahmen sorgten für ein mediales Beben. RTL zog die Reißleine und verpixelte ihn restlos aus der Sendung. Ein Skandal, der nicht so schnell vergessen wird!

https://twitter.com/Torti3001/status/1347986511342546954

4. Menderes: Der König der Hartnäckigkeit

Menderes Bağcı, der DSDS-Kultkandidat, versuchte es unglaubliche 14 Mal. Seine Hartnäckigkeit machte ihn zur Legende und sogar zum Dschungelkönig. Ein Paradebeispiel dafür, niemals aufzugeben!

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

5. Juliette Schoppmanns großer Knall

2003 fegte Juliette Schoppmann die Bühne mit ihrer Performance von „Big Spender“ und einem Spagat weg. Obwohl sie dachte, sie würde ausscheiden, sorgte sie für einen unvergesslichen Auftritt. Ein Highlight, das bis heute einmalig bleibt!

https://twitter.com/RTL_com/status/977357329698967553

RTL zeigt das große Finale der 21. Staffel am Samstagabend (9. November) um 20.15 Uhr.