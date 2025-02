„Dschungelcamp“-Kritik von Yeliz Koc: „Man hat mir nicht die Möglichkeit gegeben“

Mit ihrem Auszug hatte wohl wirklich niemand gerechnet. Noch vor dem Start des „Dschungelcamps“ gab es nicht wenige, die Yeliz Koc gar als eine der Favoritinnen auf dem Zettel hatten. Die 31-Jährige hatte Reality-Erfahrung, etwas zu erzählen – eigentlich die perfekte Mischung. Doch schon an Tag 2 der Rauswahlen traf es die Frau, die in der achten Staffel des „Bachelor“ dem damaligen Rosenkavalier Daniel Völz eine Ohrfeige verpasste.

Eine Schlagfertigkeit, die ihr im „Dschungelcamp“ zu fehlen scheinte. In einer Medienrunde nach ihrem Rauswurf erhob Yeliz Koc schwere Vorwürfe. Man habe ihr gar nicht die Möglichkeit gegeben, sich zu beweisen, so die 31-Jährige.

Yeliz Koc: „Man hat mir ja gar nicht die Möglichkeit gegeben“

„Man hat mir ja gar nicht die Möglichkeit gegeben, mich in einer Prüfung zu beweisen, darum geht es ja auch in dem Format. Der Dschungel ist für mich auch die Prüfungen. Und wenn du die ganze Zeit nicht in die Prüfung gewählt wirst, dann kannst du auch nichts zeigen“, so Koc.

Aussagen, die nicht ganz richtig sind. War Yeliz doch unter anderem am 29. Januar zusammen mit Lilly Becker und Sam Dylan in der Prüfung. Während die Ex-Partnerin von Boris Becker drei Sterne und „Sommerhaus der Stars“-Sieger Sam Dylan einen Stern holte, ging Yeliz mit null Sternen aus der Essensprüfung. Und auch die Schatzsuche konnte Yeliz zusammen mit Reality-TV-Kollege Maurice Dziwak antreten.

Aber auch Kollege Jörg Dahlmann bekam von Yeliz noch eine kleine Breitseite. Angesprochen auf die Tatsache, dass dieser am Samstag lieber mit Timur Ülker als mit einer Frau in die Dschungelprüfung gegangen ist, antwortete Koc: „Ich hätte es cooler gefunden, wenn er eine Frau genommen hätte statt einen Mann. Aber es war seine Entscheidung.“ Und auf Jörgs Trump-Sprüche bezogen: „Ich war zum ersten Mal froh, dass ich keine Ahnung von Politik habe, dementsprechend konnte ich mich raushalten.“