„Dschungelcamp“-Star Twenty4tim zeigt sich aufgelöst – „Geht mir nicht gut“

In der vorletzten Staffel des RTL-„Dschungelcamps“ eroberte Twenty4Tim mit seinem eisernen Siegeswillen die Herzen vieler TV-Zuschauer und erreichte den dritten Platz. Während seiner Teilnahme beeindruckte der 24-Jährige immer wieder mit seiner offenen und einfühlsamen Art und wurde zum Publikumsliebling.

Doch derzeit geht es dem Influencer nicht gut. Dies teilte er nun in einer Instagram-Story mit, in der er seine Tränen nicht verdrängen konnte.

„Dschungelcamp“-Star Twenty4tim lässt tief in sein Innerstes blicken

Viele Fans von Twenty4Tim werden es ihm in seiner aktuellen Instagram-Story direkt ansehen: Es geht ihm sehr schlecht. Auf seine gewohnt authentische und nahe Art offenbart er seinen Followern: „Hier in meinem Herzen geht es mir irgendwie einfach nicht so gut.“ Dabei fließen ihm zahlreiche Tränen hinunter. Er vermisse einfach sein „glückliches Ich“.

Aktuell sei es verloren gegangen, was er sich selbst sehr schwer eingestehen könne. Doch welche konkreten Probleme lasteten auf Tims Seele? Zuletzt plagten ihn verstärkte gesundheitliche Probleme, die sogar einen vorübergehenden Rückzug aus der Öffentlichkeit erforderten.

Der Influencer litt in den vergangenen Wochen unter verstärkten Atemproblemen. So stark, dass er sogar ein Krankenhaus aufsuchen musste. Tim wurde umfassend untersucht und ihm wurde ein Sprechverbot auferlegt. „Ich hatte gestern eine Kamera in meinem Kehlkopf und es sieht alles andere als beruhigend aus. Die Ärztin selbst hat es als zehn von zehn beschrieben, aber sie wollte keine Panik machen“, beschrieb er damals bei Instagram.

„Dschungelcamp“-Star Twenty4tim muss sich Zeit für sich nehmen

Nach dem vorübergehenden Rückzug ist er nun wieder auf Instagram zurück und zeigt sich seinen heißgeliebten Fans. Dennoch ist immer noch nicht alles so wie früher. Bis Tim wieder strahlen kann, brauche es eine lange Zeit. Immer, wenn es ihm schlecht geht, helfe ihm ein ehrlicher Umgang mit sich selbst.

Es bleibt zu hoffen, dass Twenty4Tim diese traurige Phase schnell hinter sich lassen kann. Und bald wieder so strahlen kann, wie er zahlreichen Zuschauern durch seine Zeit im „Dschungelcamp“ in Erinnerung geblieben ist.