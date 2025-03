„Dschungelcamp“-Star erlebt dreifache Katastrophe – „Jetzt reicht’s“

Schwierige Zeiten für „Dschungelcamp“-Star Timur Ülker! Der Schauspieler, den man aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kennt, erlebte gerade erst den blanken Horror.

Im Netz spricht der 35-Jährige zusammen mit seiner Verlobten Caroline über das, was ihm und seiner Familie widerfahren ist.

„Dschungelcamp“-Star erlebt Horror

Händchenhaltend sitzen Timur und seine bessere Hälfte Caroline zu Hause, sprechen in die Kamera, um ihren Fans mitzuteilen, was los ist. „Die letzten Tage haben uns komplett fertig gemacht“, schreibt der „Dschungelcamp“-Kandidat von 2025. Und verrät schließlich auch, worum es geht:

„Erst wurde unser Sohn von einer Zecke gebissen, dann wurde unsere Tasche und Kamera gestohlen, und dann kam noch eine Betriebsprüfung.“ Schließlich fügt er hinzu: „Jetzt reicht’s.“

Nicht nur die Kamera ist weg, auch seine Brustasche. Nun will der GZSZ-Star alles daran setzen, seine Sachen wiederzubekommen. Koste es, was es wolle. Und das im wahrsten Sinne des Wortes! Denn derjenige, der Timur zu seinen gestohlenen Sachen führt, wird reich belohnt.

„Ich setze ein „Kopfgeld“ (Belohnung) von 5.000 € aus – für den entscheidenden Hinweis, der mich zu meiner Tasche, Kamera und der Person dahinter führt.“

Ein paar Fans haben Mitleid mit dem Paar. So kommentiert jemand unter dem Instagram-Beitrag: „Wünsche euch, dass in Zukunft alles glatt und gut läuft… schön, dass es eurem Sohn wieder gut geht… leider ist es meistens so, dass wenn etwas schiefläuft, das gefühlt alles auf einmal kommt… kann es sehr gut nachfühlen, ihr Lieben… habt einen wunderschönen Abend….möge das Beste immer mit Euch sein.“ Ein anderer: „Das tut mir leid. Ich wünsche für eure Zukunft nur das Beste.“

Mal abwarten, ob Timur Ülker mit seinem Kopfgeld-Aufruf zum Ziel kommt…