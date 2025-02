„Dschungelcamp“-Entscheidung bringt Fans auf 180 – „Zum Kotzen“

Die Zeit im „Dschungelcamp“ ist wie im Flug vergangen – zumindest für die TV-Zuschauer. Am Samstagabend (8. Februar) wurde die vorletzte große Entscheidung vor dem Finale getroffen. Von anfänglich zwölf Promis haben es nun drei ins große Finale geschafft.

Um den Titel „Dschungelkönig“ oder „Dschungelkönigin“ kämpfen am Sonntagabend (9. Februar) Lilly Becker, Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren gegeneinander. Die Zuschauer haben entschieden – und dennoch sorgt die Entscheidung im Netz für große Wellen.

„Dschungelcamp“: Finalisten stehen fest

Wie immer kommen am Ende des Tages Sonja Zietlow und Jan Köppen ins Dschungelcamp, um das Voting-Ergebnis zu verkünden. „Das Camp verlassen muss Edith Stehfest“, verkündet Jan Köppen. Ebenfalls raus ist auch Timur Ülker. Die beiden Ausgeschiedenen gratulieren den Finalisten fair.

Zeitgleich lassen die ersten Reaktionen im Netz nicht auf sich warten. Während sich viele über die Besetzung freuen, gibt es auch einige die besonders an Finalistin Alessia Herren kein gutes Haar lassen. Hier ein paar Reaktionen auf „X“:

„Alessia so unverdient ins Finale geschickt.“

„Alessia hat den Platz im Finale definitiv nicht verdient. Aber es war ja sonst niemand adäquates da.“

„Das finde ich zum Kotzen. RTL hat Alessia ins Finale gepusht. Die hats wirklich gar nicht verdient.“

„WIE IST ALESSIA IM FINALE!!! Timur hatte es auch nicht verdient mit der Psycho-Show, aber Alessia hat halt wirklich nichts geleistet.“

„Alessia kommt mit Nichtstun und Lästern ins Finale. Super Sache.“

Promis und Zuschauer einig

Bevor die Zuschauer überhaupt dazu kommen, für ihre Favoriten für das Finale anzurufen, mussten die Camper selbst nominieren. Und zwar sollen sie erklären, wem sie die Dschungelkrone gönnen und wem nicht. Eine Münze mit einer Krone für ihren Favoriten und eine Münze mit einem Kreuz für ihren Streichkandidaten.

Timur Ülker hadert mit der Aufgabe, die Truppe übt jedoch Druck auf ihn aus, sodass er widerwillig teilnimmt. Dann beginnt die Verteilung: Pierre gibt seine Krone an Lilly, das Kreuz an Edith. „Ich komm‘ mit Edith nicht klar. Und mit Lilly komme ich klar.“ Lilly gibt sich selbst die Krone, das Kreuz an Timur, weil er sich bei der Aufgabe gedrückt habe. Alessia will ebenfalls die Krone und gibt sie sich selbst. Das Kreuz bekommt Timur, weil sie ihn seit Tagen als aufgesetzt empfindet.

Edith gibt sich die Krone: „Weil ich dafür hier bin – für mich und meine Kids.“ Das Kreuz erhält Pierre, weil er den Dschungel lange nicht wertgeschätzt habe.

Timur wehrt sich gegen den Vorwurf, aufgesetzt zu sein. Er vergibt das Kreuz an Lilly – „für das Gleichgewicht“ – und gibt die Krone an Pierre. Demzufolge hätten Timur und Edith das Dschungelcamp verlassen müssen – und die Zuschauer sahen das offenbar genauso.