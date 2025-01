„Dschungelcamp“: Am Morgen nach der ersten Folge geht die Nachricht rum

Für Reality-TV-Fans beginnt nun die schönste Zeit des Jahres. Denn am Freitag (24. Januar) ging die neue Staffel des „Dschungelcamps“ an den Start. Auch in diesem Jahr müssen A- bis Z-Promis ihre Resilienz unter Beweis stellen und ekelerregende Prüfungen im australischen Busch absolvieren.

Neben „GZSZ„-Star Nihat Ülker und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack nehmen auch Reality-Größe Yeliz Koc und Sängerin Edith Stehfest die wohl größte Herausforderung ihres Lebens an. Doch am Tag nach der Ausstrahlung von der ersten Folge herrscht nun zum ersten Mal in diesem Jahr Gewissheit.

„Dschungelcamp“-Stars haben Grund zur Freude

Bereits die erste Folge des „Dschungelcamp“ war nichts für schwache Nerven. Der alljährliche Einzug der Kandidaten ins Camp gewährt bereits einen ersten Einblick in die Dramen, die in den kommenden Wochen stattfinden werden. Erst nach einem Bungee-Sprung aus schwindelerregender Höhe und einem Body-Check durch die Ranger durften die Teilnehmer ihr Schlafgemach im Freien betreten.

Der erste Schock folgte sofort: Einige der Promis müssen in diesem Jahr auf Matten auf dem Boden schlafen. Doch viel Zeit um Trübsal zu blasen bleibt den Kandidaten nicht, denn noch am selben Abend steht die erste Dschungelprüfung an. Während einer ekelerregenden Essensprüfung konnten sich die Stars und Sternchen schon mal auf das einstellen, was in den kommenden Wochen auf sie zukommen wird. Doch am Morgen nach der Ausstrahlung gibt es nun zumindest einen Grund zur Freude…

Gute Quoten für das „Dschungelcamp“

Denn wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, verzeichnet der Sender RTL absolute Top-Quoten. Die erste Folge des „Dschungelcamp“ scheint auf ganzer Linie überzeugt zu haben. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist die Primetime-Show absoluter Spitzenreiter. Die Reality-Sendung holt einen Marktanteil von stolzen 36.9 Prozent ein, 1.61 Millionen Menschen schalteten am Freitagabend den Fernseher ein.

Und auch beim Gesamtpublikum kann die Hit-Show punkten. 3.9 Millionen Menschen schauten den Campern bei ihrem wenig glamourösen Einzug zu. Über den Marktanteil von 18.9 Prozent wird sich der Sender garantiert freuen. Bessere Quoten verzeichnete lediglich der ZDF-Krimi „Die Chefin“, der hier einen Marktanteil von grandiosen 21.6 Prozent einholte.

Auch in den kommenden Tagen wird das „Dschungelcamp“ sicherlich für beste Unterhaltung sorgen. Wer am Ende die begehrte Krone mit nach Hause nehmen darf, bleibt vorerst abzuwarten.